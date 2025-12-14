Iván Sevilla 14 DIC 2025 - 19:47h.

El naufragio ocurrió en aguas de Portugal junto a la frontera española en Pontevedra

Tratan de localizar a tres tripulantes de origen indonesio, después de haber auxiliado ya a dos lusos

VigoUn pesquero portugués naufragó este 14 de diciembre en la zona marina junto a la desembocadura del río Miño, en aguas de Portugal, pero cerca de la frontera española en la provincia de Pontevedra. Buscan a tres tripulantes desaparecidos.

Así lo ha comunicado Salvamento Marítimo, que está colaborando con las autoridades de nuestro país vecino en las labores de rastreo. Ha precisado que tratan de localizar a unos marineros de origen indonesio, que cayeron al mar.

Después de volcar la embarcación 'Vila de Caminha' en la que faenaban, por causas que no han trascendido, dos de los ocupantes (uno luso) sí lograron ser rescatados por parte de los medios de Portugal. Sin embargo, continúan en paradero desconocido los otros.

Cerca de la isla de Ínsua

Un operativo de búsqueda se encuentra desplegado con participación del avión Sasemar 101, la embarcación Salvamar Mirach y helicóptero Pesca 1, del Servicio de Guardacostas de Galicia. Esta última aeronave ha rastreado sin éxito la zona.

El aviso se recibió pasadas las 13:30 horas, según ha especificado emergencias 112. Un pesquero había volcado cerca de la isla de Ínsua, por lo que se informó a la Guardia Civil para que participase en las tareas desde la costa de A Guarda.