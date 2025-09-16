Redacción Galicia 16 SEP 2025 - 13:32h.

Continúan desparecidos cinco marineros mauritanos tras el accidente, el resto de la tripulación ya está a salvo

El Right Whale con bandera de Gambia arrastró durante dos minutos al Tafra 3 gallego después del primer contacto

VigoUna secuencia de alrededor de dos minutos explica la magnitud del naufragio del arrastrero congelador Tafra 3, de capital gallego-mauritano, el pasado viernes en aguas de Mauritania. El buque "Right Whale", con bandera de Gambia, de 105 metros de eslora, es el que grabó las imágenes. En ellas se puede ver cómo la embarcación más grande, embiste con la proa el lateral del pesquero gallego y lo arrastra durante cerca de 120 segundos de terror para los 26 tripulantes que iban a bordo.

En el vídeo se puede apreciar cómo varios marineros tratan de encaramarse a las redes para poder estar a salvo. Finalmente, el Tafra 3 se acabó hundiendo rápidamente en la costa de Nuadibú, en Mauritania, dejando la cifra de cinco marineros mauritanos desaparecidos tras varios días desde el suceso. Son cinco de los 26 tripulantes que iban a bordo, con tres españoles, dos al igual que la procedencia del barco, gallegos y uno de Huelva.

Detención del patrón

Las causas del impacto todavía se desconocen, la investigación continúa abierta pero el capitán del buque "Right Whale", de capital lituano y ruso, quedó arrestado poco después del episodio tras prestar declaración ante la gendarmería del país africano.

Las causas del vertiginoso naufragio se debe a que mientras se encontraban en unas maniobras, el impacto de 1.800 toneladas del buque gambiano, provocó una enorme brecha en estribor que en apenas minutos hizo que el barco se sumergiera completamente en aguas africanas.

Continúan las labores de búsqueda

En la zona continúan unas difíciles tareas de búsqueda de los desaparecidos. En las últimas horas también diferentes embarcaciones de capital gallego colaboraron en las tareas. Salvamento Marítimo solicitó a sus homólogos MRCC Mauritania la actualización continua de la información.

Esas son las consecuencias más problemáticas a esta hora de un incidente, que según recoge la cámara del buque, se produjo a las 20 horas, 04 minutos y 50 segundos del pasado viernes.