Redacción Galicia Agencia EFE 14 DIC 2025 - 14:02h.

El ataque con arma blanca se produjo a las 20 horas por causas desconocidas tras una discusión

Tras el arresto del presunto autor de la agresión, la policía hablará con testigos para aclarar los hechos

Compartir







A CoruñaUn joven cuya edad no ha trascendido murió al ser apuñalado este 13 de diciembre en las inmediaciones de un parque de A Coruña, según ha informado la Policía Nacional. Un hombre está detenido, acusado de la presunta agresión mortal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas cerca de una de las puertas de acceso al jardín de Santa Margarita, junto a los baños que hay, tal y como detalla 'La Voz de Galicia'. Por causas que se desconocen e investigan ya, se produjo una discusión previa.

PUEDE INTERESARTE Dos detenidos por robar y matar a un hombre, cuyo cadáver fue hallado en Barajas en Madrid

El presunto homicida sacó un arma blanca en un momento dado y atacó a la víctima en una parte del cuerpo crítica, ocasionándole la muerte. Aunque el varón huyó del lugar de inmediato, finalmente fue arrestado por los agentes que fueron alertados.

Citados varios testigos de los hechos

Efectivos de la Policía Local facilitaron la detención del sospechoso, que permanece en comisaría a la espera de ser puesto a disposición judicial. La investigación sigue abierta para aclarar las circunstancias del suceso.

PUEDE INTERESARTE Cinco detenidos vinculados al asesinato de un hombre en Chiclana de la Frontera, Cádiz

En ese contexto, hay citados varios testigos para que presten declaración y eso ayude a esclarecer qué desencadenó la agresión o cómo se produjo. El mencionado periódico gallego matiza que en la zona verde suelen vivir indigentes.