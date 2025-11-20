Rocío Amaro 20 NOV 2025 - 14:28h.

La Guardia Civil detiene a cinco personas tras un asesinato en Chiclana de la Frontera, algunos también están relacionados con el robo en la casa de María del Monte

La Fiscalía asesta un nuevo revés a Antonio Tejado: vuelve a oponerse al archivo de la causa por el asalto al chalé de María del Monte

CádizLa Guardia Civil ha detenido a cinco miembros de una organización criminal itinerante responsable del homicidio de un hombre de 33 años en Chiclana de la Frontera (Cádiz), perpetrado el pasado 8 de agosto durante un violento asalto en el que la víctima murió delante de su pareja y sus dos hijos pequeños. La operación, bautizada como "Aguileo", continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Además, según los investigadores, algunos de los arrestados están implicados en el robo a la casa de la cantante María del Monte.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 8 de agosto, cuando un grupo de siete individuos irrumpió alrededor de las cinco de la mañana en una vivienda del camino de la Perdiz, en la zona del Pinar de los Franceses de Chiclana. Su objetivo era realizar un vuelco de drogas, ya que la víctima almacenaba marihuana en su domicilio. Durante el asalto, se produjeron varios disparos, uno de los cuales impactó en el propietario de la vivienda, causando su muerte inmediata delante de su pareja y los menores. Los agresores huyeron con un vehículo cargado con dos bolsas de gran tamaño.

La investigación reveló que se trataba de una organización criminal itinerante, liderada por un hombre conocido como “el Zoleta”, que se encontraba bajo diligencias por el robo en la casa de María del Monte. Según la Guardia Civil, el líder dormía cada noche junto a una espada, un machete, una navaja y un puñal, y durante el operativo llegó a arrojar un arma por la ventana al percatarse de la presencia de los agentes. Las escuchas realizadas por los investigadores mostraron además que la organización planeaba asaltar la vivienda de un anciano al que aseguraban que iban a "hartar a palos", lo que llevó a los agentes a apresurar la operación para evitar más delitos graves.

Una organización estructurada y con roles definidos

La organización estaba estructurada en tres grupos, uno encargado de captar información en Puerto Serrano (Cádiz), otro que confirmaba los datos y vigilaba al objetivo, y un tercero que ejecutaba los asaltos. La Guardia Civil logró identificar rápidamente a los miembros y sus roles dentro del grupo.

Como resultado de la operación se realizaron 15 registros domiciliarios en Puerto Serrano y varias localidades sevillanas, incluyendo Guillena, Alcalá del Río, Carmona y Sevilla capital. En los registros se intervinieron armas de fuego y blancas, entre ellas un arma corta municionada, dos armas largas y tres armas blancas de gran tamaño, así como un hacha y una espada. También se incautaron walkies, localizadores de frecuencia digital, chalecos antibalas, herramientas de apertura de vehículos y cerraduras, balizas de localización, decodificadores de centralita de vehículos, cámaras de videovigilancia, visores nocturnos y múltiples teléfonos móviles. Además, se intervinieron 1,7 kilos de cogollos de marihuana y 365 plantas.

A los cinco detenidos se les imputan delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia en casa habitada. Todos han sido trasladados a la Comandancia de Cádiz para completar las diligencias, que serán entregadas al titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Chiclana.

La investigación continúa abierta

La operación "Aguileo" ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, con la participación del Grupo de Acción Rápida, GRS-2, USECIC de Sevilla y Cádiz, Servicio Cinológico de Huelva y equipos territoriales de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de las Comandancias implicadas. La actuación se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción nº 1 de Chiclana y con la coordinación de los letrados de la Administración de Justicia.

Según la Guardia Civil, la operación ha permitido desarticular un grupo extremadamente violento, con capacidad operativa y planificación meticulosa, que actuaba de forma itinerante y representaba un riesgo grave para la seguridad ciudadana en Cádiz y Sevilla. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los hechos y localizar posibles implicados adicionales.