El TSXG condena a la Xunta a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un menor

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha condenado a la Xunta de Galicia a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un menor por responsabilidad patrimonial ante los daños sufridos por su hijo durante el curso 2022-2023 en un posible caso de acoso escolar.

La sentencia, fechada el 23 de enero, estima parcialmente el recurso presentado contra la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, al considerar que existió una respuesta insuficiente de la administración educativa ante la situación denunciada por la familia.

La Sala señala que no se pudo acreditar de forma concluyente la existencia de acoso escolar, pero sí aprecia una actuación administrativa deficiente, que acabó provocando un daño al menor.

Los magistrados destacan una más que probable insuficiencia en las labores de investigación y un nivel débil de protección una vez activado el protocolo contra el acoso

También se aprecia una falta de coordinación en la actuación del centro, calificada como errática e incluso improvisada, tanto en la fase previa de investigación como en la aplicación de medidas para responder a la situación.

La resolución judicial no es firme, y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.