Xisco Quesada pide ayuda en un mensaje en redes sociales en su lucha contra el cáncer terminal de páncreas que padece con solo 28 años.

Xisco Quesada pide ayuda en un mensaje en redes sociales. Con el rostro más demacrado, delgado, amarillo y una apariencia menos alentadora pero mantiendo esa sonrisa, Xisco sigue luchando contra un cáncer de páncreas terminal. Y en el último de sus mensjaes en redes sociales pide ayuda, lanza su particuclar SOS.

"Hola familia. Me sabe mal aparecer así antes de contar toda la historia que os promento que iré contando, pero necesito pasar un momento y ser claro con vosotros. Hasta ahora no querido pedir nada. He intentado costearlo con mi familia, lo que había conseguido reunir anteriormente y tenía por delante para impuestos se ha gastado y llevo dos meses ingresado desde el 21 de noviembre. Desde el 31 de diciembre aquí donde estoy ahora sin ver a mi familia ni a mis hijos, porque en la isla por protocolo ya solo me podían dejar ir y me daban un par de días. Aunque como sabéis para mí mientras siga en pie siempre habrá esperanza y un mes después seguimos luchando", señala sobre su delicado estado de salud.

"La realidad es que en estos tratamientos, puse todo lo que tenía, incluso lo que tenía guardado para impuestos, pero he tomado esta decisión, no porque quiera, sino porque ya no había más opciones y lo estoy costeando ahora mismo con lo único que me permite seguir peleando. A día de hoy no puedo seguir yo solo ni con mi familia. Quiero ser muy claro con esto. El dinero estará destinado a continuar tratamientos hasta volver a casa. En el peor de los casos, si la cosa sale mal que todo puede pasar, el sesenta o el setenta por ciento de lo recaudado irá destinado a investigación contra el cáncer para que no paséis los mismo, y el resto irá destinado a mi familia, como siempre me habéis pedido y devolver todo lo que me han ayudado que no ha sido poco. ", explica Xisco.

"Me ha costado mucho hacer este vídeo pero hoy necesito pediros ayuda. Si puedes aportar gracias de corazón y si no puedes compartirlo ya para mí es una ayuda enorme. Muchos lleváis meses ofreciéndome esta posibilidad, no por mí ni por mi familia solo, sino que yo no me atrevía a volver a abrirlo, lo cerré a las quince horas la última vez. Así que bueno quen quiera gracias por estar siempre en el camino y gracias por ayudarme", finaliza con una sonrisa a sus seguidoress.

Xisco Quesada encontró en las redes sociales un espacio inesperado de refugio y desahogo. Allí comenzó a compartir su día a día como paciente oncológico.

Todo comenzó con un dolor raro de barriga del que al principio pensaban que respondía a una gastritis. También le dijeron que podría ser sobrecarga del core debido al esfuerzo del deporte y el trabajo. Pero llegaron las analíticas, una ecografía abdominal y llegó la frase. “Tienes un tumor, ha hecho metástasis en el hígado y no se puede operar”, le dijeron. “En ese momento sentí que se me caía el punto mundo”, relata con dureza.

Su edad, solo 28 años, y el hecho de tener dos hijos impacto tanto como su valentía y crudeza a la hora de hablar de la enfermedad. “El tiempo corre en contra y empezamos una quimioterapia urgente de inmediato. Justo ahí, en el primer momento, me di cuenta de que acababa de morir, pero, irónicamente, me desperté”, explicaba en los inicios de la enfermedad.

48 horas después del diagnóstico pidió la mano a su chica, se casó y celebró el primer cumpleaños de su hijo pequeño y al mismo tiempo firmaba su testamento. Pero en su cabeza seguía el pensamiento de que no iba, según los médicos, a cumplir los 30 años.

El mallorquín daba esperanzas a sus seguidores y otros enfermos en uno de sus últimos vídeos. Su tumor había reducido su tamaño y la metástasis del hígado también. "El TAC habló. Dice que el tumor del páncreas ha reducido su tamaño y la metástasis del hígado también. Hoy toca llorar y de alegría y dar las gracias. A mi familia, a los sanitarios que me cuidan y a vosotros, por empujarme cada día. El trabajo está dando sus frutos", escribía en Instagram. Pero las cosas se han vuelto a complicar.

En su perfil de Instagram, Xisco acumula más de 160.000 seguidores y en TikTok, 55.000. Utiliza estas redes sociales como altavoz de esperanza para aquellas personas que también atraviesan enfermedades graves o momentos difíciles. Ahora lanza un SOS para pedir ayuda y poder vencer al destino.