27 ENE 2026 - 17:53h.

La acusación mantiene que Huerta ha intervenido en centenares de procedimientos judiciales sin estar colegiado ni poseer el título oficial necesario

Citan como perjudicado al decano del colegio de ingeniería de Andalucía por la querella de intrusismo en el caso Marta del Castillo

El perito Manuel Huerta de la Morena, responsable del informe sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño en el caso Marta del Castillo, ha comparecido este martes ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla por un delito de intrusismo profesional, en una declaración en la que no ha aportado la titulación oficial requerida por el instructor.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado a EFE que el investigado ha prestado declaración por videoconferencia y que el magistrado no ha adoptado ninguna medida cautelar contra él tras la comparecencia.

Actuación de "buena fe"

Según ha informado a EFE el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de la Torre, que ejerce la acusación popular, el juez ha requerido al inicio de la sesión a Huerta que exhibiese el título académico oficial habilitante para la pericia informática, tal y como se exigía en la citación.

Según De la Torre, el investigado ha manifestado no tenerlo en su poder en ese momento, aunque ha asegurado que lo aportará posteriormente a la causa.

El decano ha señalado que, durante el interrogatorio, Huerta ha defendido su actuación alegando "buena fe" y el deseo de ayudar a la familia de la víctima tras ser contactado por el padre de Marta del Castillo.

De acuerdo a De la Torre, el informe pericial objeto de la querella no fue elaborado exclusivamente por Huerta sino que contó con un equipo de otras seis personas de su empresa, Lazarus Technology, facilitando sus nombres y apellidos al juzgado.

Tras esta revelación, la acusación popular ha hecho una verificación preliminar de los perfiles de estos seis colaboradores identificados por Huerta.

Según De la Torre, ninguno de ellos posee la titulación universitaria en Ingeniería Técnica en Informática o grado equivalente requerida por la ley para ejercer como perito informático.

"De los seis nombres aportados, cuatro carecen de titulación universitaria, uno es ingeniero técnico de telecomunicaciones y otro ingeniero técnico industrial", ha señalado el decano del CPITIA. Ante estos hechos, la acusación presentará mañana un escrito solicitando al juzgado que cite también en calidad de investigados a estos seis miembros del equipo de Lazarus.

La causa, que había sido archivada provisionalmente, fue reabierta por orden de la Audiencia Provincial de Sevilla el pasado noviembre.

El tribunal estimó el recurso de los ingenieros informáticos y ordenó practicar nuevas diligencias para aclarar si el informe sobre el móvil del asesino confeso fue elaborado por personal con la titulación oficial habilitante, recordando que la legislación vigente reserva estas peritaciones a los ingenieros técnicos en informática.

La acusación mantiene que Huerta ha intervenido en centenares de procedimientos judiciales sin estar colegiado ni poseer el título oficial necesario, supliendo esta carencia con diplomas de entidades privadas sin validez académica oficial.