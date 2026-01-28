UGT prevé que esta reducción de jornada, que afectará a 246.418 trabajadores de la Administración General, pueda estar implantada a finales de febrero o en marzo

Las mujeres consiguen más empleos que los hombres en 2025

Compartir







El Gobierno ha comunicado este miércoles 28 de enero a las organizaciones sindicales que ha iniciado el procedimiento para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

Concretamente, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General y sus organismos públicos.

Los sindicatos celebran los avances e insisten en que la jornada reducida llegue a todos

Al respecto, la secretaría de Estado de Función pública ha detallado que convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales. Después, según señalan, elevarán la propuesta a la mesa general de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos.

En este sentido, UGT prevé que esta reducción de jornada, que afectará a 246.418 trabajadores de la AGE, pueda estar implantada a finales de febrero o en marzo.

En un comunicado conjunto con CCOO, ambos sindicatos han celebrado los avances, al tiempo en que han insistido en que la jornada de 35 horas debe implantarse en toda la Administración General del Estado, incluido el personal de instituciones penitenciarias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De igual modo, también CSIF se ha felicitado de que se inicie el procedimiento para extender la jornada de 35 horas a todas las administraciones, aunque ha advertido de que es "solo el comienzo" y que ahora hay que desarrollar otras cuestiones como la promoción interna o la jubilación parcial anticipada.

Ya la pasada semana, el ministro de Función Pública, Óscar López, dijo que las 35 horas se aplicarían "tan pronto como sea posible", después de que UGT y CCOO urgieran a implantar esta jornada de manera inmediata, sin esperar a los futuros presupuestos de 2026 para evitar que su aplicación se retrase.