Suspendidas las clases en Extremadura y en 77 municipios de Almería, Cádiz y Málaga

.-GALICIA: cielos cubiertos con probabilidad de nieblas matinales y lluvias generalizadas. Cota de nieve subiendo de los 600/800 metros hasta 1.800/2.000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el extremo occidental, descenso en el resto. Viento moderado en general con rachas muy fuertes en el litoral.

.-ASTURIAS: cielos cubiertos con claros por la tarde y lluvias más frecuentes e intensas en la cordillera y tercio occidental en la mañana con la cota subiendo desde los 500/700 metros a 1.400. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso con heladas débiles en la cordillera. Viento flojo con posibles rachas muy fuertes en cordillera y litoral.

.-CANTABRIA: nuboso con claros por la tarde y lluvias débiles por la mañana y horas centrales. Cota de nieve subiendo de los 500/700 metros hasta los 1.200. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso con heladas débiles en la mitad sur. Viento flojo con posibles rachas muy fuertes en zonas altas de interior.

.-PAÍS VASCO: nuboso excepto al principio y final del día, cuando pasará a poco nuboso. Lluvias débiles en horas centrales con la cota de nieve subiendo de los 500/600 metros a los 900. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y moderado en las máximas con heladas débiles en Álava. Viento flojo a moderado.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas que remitirán por la tarde y con la cota de nieve subiendo desde los 700 a 1.200 metros en el norte y de 1.000 a 1.400 al sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios al suroeste y en descenso en el resto. Heladas débiles en montaña y dispersas en la meseta y viento moderado con rachas muy fuertes.

.-NAVARRA: cielos poco nubosos aumentado a nuboso por la mañana. Precipitaciones débiles a primeras horas y en horas centrales con la cota de nieve en torno a 600/700 metros y subiendo a 800/900. Temperaturas en descenso, más notable en las máximas salvo en el tercio norte. Heladas débiles y viento flojo.

.-LA RIOJA: nuboso en general con precipitaciones débiles o moderadas más frecuentes en la Ibérica y con la cota de nieve subiendo de los 900 a 1.400 metros. Temperaturas en descenso, menos las mínimas en la Ibérica, con heladas en zonas de montaña. Viento con rachas fuertes.

.-ARAGÓN: cielos nubosos con precipitaciones que irán remitiendo y la cota de nieve entre los 900 y 1.200 metros. Nevadas significativas en Cinco Villas, sur de Teruel y mitad norte de Huesca. Temperaturas en descenso generalizado y heladas en el Pirineo, zonas colindantes y sistemas Ibérico de Teruel. Viento variable con rachas muy fuertes en el sistema Ibérico.

.-CATALUÑA: cielos nubosos con precipitaciones en horas centrales y la cota nieve en torno a los 600/900 metros, con nevadas significativas en el Valle de Arán. Temperaturas en descenso generalizado y heladas en el Pirineo extendiéndose a otros puntos del interior norte. Viento moderado con rachas muy fuertes.

.-EXTREMADURA: cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas y la cota de nieve subiendo de los 1.000 metros a los 1.600/1.800. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, con posibles heladas débiles en zonas de montaña al norte. Viento con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos con claros esporádicos en horas centrales y nieblas matinales en la sierra. Lluvias generalizadas por la mañana y menos frecuentes por la tarde con la cota de nieve subiendo de los 600/700 metros a 1.100/1.300. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en descenso. Viento flojo pasando a fuerte con rachas muy fuertes en horas centrales.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cubierto con claros en horas centrales y nieblas en la sierra, pudiéndose extender al resto de la comunidad. Lluvias generalizadas por la mañana y menos frecuentes por la tarde con la cota de nieve subiendo de los 600/700 metros a 1.100/1.300. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en descenso. Viento flojo pasando a fuertes con rachas muy fuertes en horas centrales.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, menos probables en el litoral. Temperaturas mínimas sin cambios, localmente en descenso, y máximas en ascenso en Cartagena, sin cambios o en descenso en el resto. Vientos moderados a fuertes con rachas muy fuertes generalizadas.

.-BALEARES: cielos poco nubosos pasando a cubiertos con lluvias generalizadas localmente fuertes y que pueden llegar en forma de tormenta y granizo. Temperaturas en descenso. Viento fuerte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h), pudiendo llegar a los 120 km/h en cumbres y cabos.

.-ANDALUCÍA: cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas generalizadas y la cota de nieve en torno a los 1.200/1.400 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso con heladas débiles en las sierras orientales. Vientos de moderado a fuerte en el interior y fuerte con intervalos muy fuertes en litorales y cotas altas. Rachas muy fuertes generalizadas pudiendo superar los 120 km/h en el tercio oriental.

.-CANARIAS: intervalos nubosos en el norte y oeste de islas montañosas, Lanzarote y Fuerteventura y poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso y m�áximas con pocos cambios. VIento flojo a moderado, más intenso en zonas altas con predominio de brisa en las costas.