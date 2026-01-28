Toda España en alerta por el tiempo: nieve en el Norte y fuerte viente e intensas lluvias en el Sur
Las borrascas 'Josep', 'Chandra' y 'Kristin' van a coincidir en el Atlántico y formarán un fenómeno meteorológico que afectará a España
Se esperaba la mayor nevada en cinco años y toda España está en alerta por la nieve. La nueva borrasca Kristin mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería (Andalucía) está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para hoy de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El valle del Almanzora y Los Vélez en Almería están en alerta roja por rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.
A su vez, en nivel naranja (riesgo importante) están Baleares, la región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta, por temporal marítimo y viento; Castilla y León, por nevadas y viento; Castilla-La Mancha y Extremadura, por viento, ambas, y en amarillo (riesgo bajo) por lluvia y nieve. También está en alerta naranja Galicia, por oleaje y en amarillo por nevadas; y la ciudad autónoma de Melilla por oleaje.
A estos territorios se suman en nivel amarillo (riesgo bajo) los siguientes: Aragón, Cataluña y Madrid, por nieve y viento; Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, por oleaje; La Rioja, por nevadas.
Suspendidas las clases en Extremadura y en 77 municipios de Almería, Cádiz y Málaga
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha suspendido las clases este miércoles, 28 de enero, en horario de mañana, en todos los centros educativos de Extremadura debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas, con lluvias intensas, nieve y fuertes rachas de viento.
Apunta el Ejecutivo regional que la evolución del fenómeno meteorológico "hace imposible delimitar con precisión las zonas más afectadas y garantizar la seguridad en los desplazamientos".
Por este motivo, la decisión sobre la actividad lectva en horario de tarde se adoptará en función de la evolución de la situación meteorológica, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.
La suspensión de las clases "tiene como principal objetivo "salvaguardar la integridad de los alumnos", y ha sido comunicada a los equipos directivos y a las familias a través de la plataforma Rayuela.
En Andalucía, la Junta también ha suspendido las clases en centros educativos de 77 municipios de las comarcas del Valle del Almanzora y los Vélez, en Almería, Ronda, en Málaga, y Grazalema, en Cádiz,
La DGT aconseja dejar siempre libre el carril izquierdo
Las máquinas quitanieves necesitan adelantar a los coches que están parados en la carretera y la DGT ha pedido a los conductores que no ocupen el carril izquierdo. Las cadenas son imprescindibles en muchas carreteras de España y es recomendable el uso de neumáticos de invierno.
Así es la predicción por Comunidad Autónoma
.-GALICIA: cielos cubiertos con probabilidad de nieblas matinales y lluvias generalizadas. Cota de nieve subiendo de los 600/800 metros hasta 1.800/2.000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en el extremo occidental, descenso en el resto. Viento moderado en general con rachas muy fuertes en el litoral.
.-ASTURIAS: cielos cubiertos con claros por la tarde y lluvias más frecuentes e intensas en la cordillera y tercio occidental en la mañana con la cota subiendo desde los 500/700 metros a 1.400. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso con heladas débiles en la cordillera. Viento flojo con posibles rachas muy fuertes en cordillera y litoral.
.-CANTABRIA: nuboso con claros por la tarde y lluvias débiles por la mañana y horas centrales. Cota de nieve subiendo de los 500/700 metros hasta los 1.200. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso con heladas débiles en la mitad sur. Viento flojo con posibles rachas muy fuertes en zonas altas de interior.
.-PAÍS VASCO: nuboso excepto al principio y final del día, cuando pasará a poco nuboso. Lluvias débiles en horas centrales con la cota de nieve subiendo de los 500/600 metros a los 900. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y moderado en las máximas con heladas débiles en Álava. Viento flojo a moderado.
.-CASTILLA Y LEÓN: cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas que remitirán por la tarde y con la cota de nieve subiendo desde los 700 a 1.200 metros en el norte y de 1.000 a 1.400 al sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios al suroeste y en descenso en el resto. Heladas débiles en montaña y dispersas en la meseta y viento moderado con rachas muy fuertes.
.-NAVARRA: cielos poco nubosos aumentado a nuboso por la mañana. Precipitaciones débiles a primeras horas y en horas centrales con la cota de nieve en torno a 600/700 metros y subiendo a 800/900. Temperaturas en descenso, más notable en las máximas salvo en el tercio norte. Heladas débiles y viento flojo.
.-LA RIOJA: nuboso en general con precipitaciones débiles o moderadas más frecuentes en la Ibérica y con la cota de nieve subiendo de los 900 a 1.400 metros. Temperaturas en descenso, menos las mínimas en la Ibérica, con heladas en zonas de montaña. Viento con rachas fuertes.
.-ARAGÓN: cielos nubosos con precipitaciones que irán remitiendo y la cota de nieve entre los 900 y 1.200 metros. Nevadas significativas en Cinco Villas, sur de Teruel y mitad norte de Huesca. Temperaturas en descenso generalizado y heladas en el Pirineo, zonas colindantes y sistemas Ibérico de Teruel. Viento variable con rachas muy fuertes en el sistema Ibérico.
.-CATALUÑA: cielos nubosos con precipitaciones en horas centrales y la cota nieve en torno a los 600/900 metros, con nevadas significativas en el Valle de Arán. Temperaturas en descenso generalizado y heladas en el Pirineo extendiéndose a otros puntos del interior norte. Viento moderado con rachas muy fuertes.
.-EXTREMADURA: cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas y la cota de nieve subiendo de los 1.000 metros a los 1.600/1.800. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, con posibles heladas débiles en zonas de montaña al norte. Viento con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.
.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos con claros esporádicos en horas centrales y nieblas matinales en la sierra. Lluvias generalizadas por la mañana y menos frecuentes por la tarde con la cota de nieve subiendo de los 600/700 metros a 1.100/1.300. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en descenso. Viento flojo pasando a fuerte con rachas muy fuertes en horas centrales.
.-COMUNIDAD VALENCIANA: cubierto con claros en horas centrales y nieblas en la sierra, pudiéndose extender al resto de la comunidad. Lluvias generalizadas por la mañana y menos frecuentes por la tarde con la cota de nieve subiendo de los 600/700 metros a 1.100/1.300. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en descenso. Viento flojo pasando a fuertes con rachas muy fuertes en horas centrales.
.-REGIÓN DE MURCIA: cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, menos probables en el litoral. Temperaturas mínimas sin cambios, localmente en descenso, y máximas en ascenso en Cartagena, sin cambios o en descenso en el resto. Vientos moderados a fuertes con rachas muy fuertes generalizadas.
.-BALEARES: cielos poco nubosos pasando a cubiertos con lluvias generalizadas localmente fuertes y que pueden llegar en forma de tormenta y granizo. Temperaturas en descenso. Viento fuerte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h), pudiendo llegar a los 120 km/h en cumbres y cabos.
.-ANDALUCÍA: cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas generalizadas y la cota de nieve en torno a los 1.200/1.400 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso con heladas débiles en las sierras orientales. Vientos de moderado a fuerte en el interior y fuerte con intervalos muy fuertes en litorales y cotas altas. Rachas muy fuertes generalizadas pudiendo superar los 120 km/h en el tercio oriental.
.-CANARIAS: intervalos nubosos en el norte y oeste de islas montañosas, Lanzarote y Fuerteventura y poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso y m�áximas con pocos cambios. VIento flojo a moderado, más intenso en zonas altas con predominio de brisa en las costas.
Los trenes de Rodalies y los servicios alternativos funcionan según lo previsto
El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado hoy que, en la misma línea de ayer, esta mañana los trenes de Rodalies están circulando y los servicios alternativos están funcionando con normalidad, según los planes previstos.
"Se está garantizando la movilidad de todos los viajeros que quieren utilizar el servicio de Rodalies de Cataluña", ha asegurado Carmona, que ha recordado que la reprogramación de la oferta para esta semana conlleva una parte ferroviaria "que atiende, al menos, el 80 % de la demanda" y que, en determinados tramos, se cubre con servicios alternativos que atienden al resto de viajeros.
"Como novedad respecto ayer es que, tras los trabajos realizados por Adif, se ha reabierto el tramo Arenys de Mar (Barcelona) - Blanes (Girona) que permite que la R1 haga su servicio ferroviario entre L'Hospitalet y Blanes, y que desde Blanes a Maçanet se haga con servicio alternativo por carretera", ha precisado.
Carmona ha añadido que en el tramo de Caldes de Malavella - Girona, de la R11, "se está haciendo todo lo posible, con comprobaciones y certificados necesarios, para reabrirlo" y que en esta línea se pueda circular de Barcelona a Figueres (Girona) en tren y de Figueres a Portbou con servicio alternativo por carretera, tal y como estaba previsto.
Extremadura activa la fase de Emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones
La Junta de Extremadura ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), ante los "riesgos hidrológicos y meteorológicos previstos en la región, que permiten prever la posibilidad de inundaciones con peligro para personas y bienes".
Para la jornada de este miércoles se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias, con precipitaciones que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de hasta 200 litros, así como por vientos superiores a los 90 kilómetros por hora.
Además, se mantienen avisos por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros.
Con la activación del Inuncaex se realizarán las acciones contempladas y previstas en el plan para esta fase, de tal forma que los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando "para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.
La AEMET pone en alerta a toda España
La AEMET actualiza los datos a los pocos minutos y ha puesto en alerta a toda España por la borrasca Kristin.
Una jornada en la que se alcanzarán mínimas de hasta -2ºC en el caso de León, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La zona almeriense del valle de Almanzora y Los Velex tiene activado aviso rojo por rachas de viento que podrían alcanzar los 130 km/h.
La nieve pondrá en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid (sierra, metropolitana y Henares), Navarra (centro y pirineo), La Rioja (ibérica). Además, se elevará a nivel naranja (importante) en Burgos, León, Palencia y Zamora.
Por viento, se activarán los avisos de nivel amarillo en Huelva, Teruel, Zaragoza, Baleares (Menorca), Soria, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, Madrid (sierra, metropolitana y Henares, sur, Vegas y oeste), Murcia (altiplano, Vega del Segura y Campo de Cartagena y Mazarrón) y Castellón.
Asimismo, los avisos por viento subirán a nivel naranja en Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Ávila, Segovia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Badajoz, Cáceres, Murcia (noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), Alicante, Valencia y Ceuta.
Mientras, Córdoba, Granada, Jaén, Albacete estarán con avisos amarillos por lluvia, que se elevarán a naranja en Cádiz y Málaga.
Por su parte, con aviso amarillo por oleaje estarán Asturias (litoral occidental y oriental), Baleares (Menorca), Cantabria (litoral costa), y Guipúzcoa, Vizcaya, Castellón, Melilla (costa), Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma y El Hierro) y Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura).
A su vez, se elevará el nivel naranja por olas en Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), A Coruña, Lugo, Pontevedra, Murcia (costas de Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón), Alicante, Valencia y Ceuta (costa).