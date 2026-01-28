El asesino confeso de Sueca ha insistido en que sufrió un "ataque de locura" y ha señalado a su expareja de haberle "vuelto loco"

El asesino confeso de Sueca responsabiliza a su exmujer de los hechos: “Ves lo que ha conseguido tu madre”

ValenciaLa localidad valenciana de Sueca no sale del shock causado por el asesinato de Álex, el menor de 13 años que fue apuñalado por el padre de un amigo con el que fue a su casa para instalar un programa de ordenador y jugar a la videoconsola. En el domicilio, Juan Francisco, asesino confeso, le apuñaló en sucesivas ocasiones en lo que él mismo calificó como “un ataque de locura” ante los agentes a los que se entregó.

Según la autopsia, clave para la investigación y para certificar lo que expresó ante las autoridades tras perpetrar el crimen, Álex murió de múltiples cuchilladas asestadas por la fuerza de un adulto. Presentaba, además, cortes en las manos, lo que indicaría que trató de defenderse. En esos momentos, solo Juan Francisco se encontraba con ellos en la vivienda. Al parecer, y según recoge Las Provincias, aquella tarde del pasado sábado 24 de enero en que ocurrieron los hechos, le había advertido a su hijo: “Que hoy no venga nadie a casa, no estoy bien”.

El crimen de Sueca: el asesino confesó acabó con la vida de Álex con un arma blanca

Según el citado medio, el asesino confeso, –que ya ha pasado su primera noche en prisión provisional–, llegó incluso a ofrecer diez euros a su hijo para que se fueran a otro lugar, pero los dos menores, de 13 años, acabaron por quedarse en el domicilio jugando.

Tal como se ha revelado tras los interrogatorios realizados, el propio Juan Francisco, que no ha querido dar detalles sobre cómo acabó con la vida del niño, actuó después de verlo por el pasillo de camino al baño. Fue entonces cuando, supuestamente, cogió un cuchillo de la cocina. Lo que pasó después no lo relata, pero la autopsia es clara: fueron múltiples lesiones de arma blanca en la zona del tórax, algunas mortales de necesidad. También refiere los citados cortes en las manos del menor, signo de que intentó defenderse. De hecho, según señala Las Provincias, que cita también lo relatado por el hijo del asesino confeso, este último fue al baño tras escuchar los gritos de su amigo.

Allí, en el lugar del crimen, el menor sorprendió a su padre “golpeando el suelo” con un bate de beisbol que también fue localizado en el lugar por las autoridades, si bien no se considera como otra arma homicida porque la autopsia no detectó golpes en el cuerpo sin vida de Álex.

En un primer instante, el hijo del asesino confeso no fue consciente de lo ocurrido y pensó que podía estar “matando una rata”, pero después, cuando se percató realmente de lo que acababa de pasar, tras ver a su amigo ensangrentado, llegó a suplicar a su padre por su vida, temeroso de que hiciese lo mismo con él.

Fue entonces cuando, de acuerdo con la citada fuente, que se refiere a las declaraciones del menor ante las autoridades, su padre se dirigió hacia él, lo abrazó, le dio un vaso de agua y le dijo: “Ves lo que ha conseguido tu madre”.

Con esas palabras, Juan Francisco apuntaba directamente a su expareja a la que culpabiliza de haber “conseguido” que se “vuelva loco” tras la ‘guerra’ judicial que, según expresó ante el juez, mantenía con él y que, según considera, inició ella de forma injusta, afectando a la custodia de los hijos: el menor, también de 13 años, y una niña, de solo 7.

Con todo ello en cuenta, en la búsqueda de esclarecer el móvil del crimen, las autoridades ahora analizan en esa línea el machismo y la inquina que tenía el asesino confeso, –que había llegado a estar en el sistema VioGén, denunciado por malos tratos–, contra ella. Álex, que nada tenía que ver con todo ello, era el hijo de una amiga de su expareja.