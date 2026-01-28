Patricia Martínez 28 ENE 2026 - 12:06h.

La mujer cayó desplomada en una plaza del pueblo y no fue posible reanimarla mientras esperaban a la ambulancia

La Consellería aclara que la anciana fue atendida por una enfermera y más tarde por un médico del centro de salud local

Soutelo de Montes, PontevedraUna anciana de 89 años falleció este martes en Soutelo de Montes, cuando caminaba por las inmediaciones en la plaza de los Gaiteiros y tras caer desplomada. Tras llamar al 112 Galicia, los testigos confirman que la ambulancia tardó unos 40 minutos en llegar al lugar donde se encontraba la anciana, sin que pudieran lograr reanimar a la mujer, que falleció allí mismo.

Tal y como han relatado varios testigos a Faro de Vigo, la mujer que iba caminando por la plaza, se desplomó, en torno a las 9.30 de la mañana. Varias personas que pasaban por la zona la vieron caer y acudieron enseguida a su auxilio. También otros vecinos de la zona intentar ayudarla. Tras llamar al 112 Galicia requiriendo una ambulancia para atender a la afectada, una enfermera del centro de salud local acudió hasta la plaza, para practicarle las labores de reanimación.

También, otros profesionales sanitarios que se encontraban en la zona, fuera de su horario laboral y ajenos a la plantilla local, se unieron a los esfuerzos por intentar reanimar a la mujer. Desde que se dio el aviso hasta que llegó la ambulancia pasaron, según atestiguan personas presentes, más de 40 minutos.

Desde Protección Civil de Forcarei han confirmado también que cuando la ambulancia llegó, la mujer ya había fallecido. Instantes previos también había acudido un médico, que tampoco logró reanimar a la mujer.

La Consellería explicó que se movilizó de manera urgente a una enfermera

Por su parte, desde la Consellería de Sanidade han explicado que el servicio de emergencias sanitarias 061 recibió una llamada alertando del desvanecimiento de una persona de avanzada edad frente a la farmacia de Soutelo de Montes. "Inmediatamente, el 061 movilizó a una enfermera, que llegó al punto donde se encontraba la paciente", han explicado. "En todo momento, el servicio de emergencias del 061 estuvo en contacto con la enfermera, mientras se desplazaba una ambulancia hasta el lugar para garantizar la mejor atención", añaden desde el departamento de salud autonómico, y precisan que "la paciente también fue atendida en el lugar por el médico que prestaba servicio en el centro de salud ese día, que se dirigía en ese momento a su trabajo". La paciente falleció después de que se practicasen las maniobras de reanimación cardiopulmonar, según detallan desde la Consellería.

Una de las quejas de los testigos presentes en el suceso fue la falta de un médico disponible en ese momento en el centro de salud local, pero desde la Consellería subrayan que la asistencia en el centro soutelano “está garantizada” y que las ausencias del médico titular se cubren mediante intersustituciones o prolongaciones de jornada de otros profesionales.