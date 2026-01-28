Una casa con planta baja y dos plantas superiores se ha derrumbado tras un "colapso estructural" en Lleida

Dos personas quedaron atrapadas pero una de ellas ha podido ser liberada ya por los bomberos

Una casa con planta baja y dos plantas superiores se ha derrumbado tras un "colapso estructural" en Vilanova de Bellpuig, Lleida. Dos personas han quedado atrapadas en los escombros. Una de ellas ha podido ser liberada por los bomberos mientras los efectivos tratan de rescatar a un segundo afectado.

Así lo han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde han señalado que, tras llegar al lugar de los hechos, han asegurado el escenario y han podido liberar a uno de los atrapados.

Han añadido que siguen trabajando para liberar a la segunda persona junto al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Hay cuatro personas afectadas

Según han informado la Generalitat, por este incidente, el SEM ha atendido por ahora a 4 afectadas: 2 leves y 2 graves. Los 2 leves se trasladan al CUAP de Mollerussa. Hasta el momento, se han activado 4 ambulancias y 1 equipo de psicólogos