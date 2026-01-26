El 'río atmosférico' que nos conecta con la tormenta de Estados Unidos está siendo alimentado por la 'borrasca Joseph'

El ´río atmosférico' que ha dejado un temporal helador en Estados Unidos y que ahora llega a España

Desde que empezó el invierno, un temporal sucede a otro sin tregua y va a seguir pasando lo mismo, porque sin descanso aparece en el horizonte. Otro más cargado de lluvia y también de nieve. Informa en el vídeo Flora González.

Aparece otro temporal con un nuevo concepto: un río atmosférico. Este fenómeno es una especie de autovía en el aire que transporta mucha humedad y que al entrar en contacto con la Tierra deja fuertes precipitaciones. Además, este río atmosférico que nos conecta directamente con la tormenta que tenemos en Estados Unidos está siendo alimentado por la borrasca Joseph, que ya hoy nos está lanzando un sistema frontal que ha sido el que nos ha dejado un lunes marcado por la lluvia.

Pero tenemos otro protagonista y es la nieve. Importantes nevadas que van a acumularse en los próximos días, especialmente el miércoles se desploma la cota de nieve y podremos llegar a ver hasta 50 centímetros de polvo blanco, no solo en el norte, sino casi rozándolos en el sudeste peninsular. Será una semana muy desapacible.

España, en alertas por viento, nieve, deshielo, olas y lluvia, con aviso rojo en Pontevedra

Toda España, menos Canarias, tendrá este martes avisos por viento, nieve, deshielo, oleaje y lluvia, con aviso rojo (peligro extraordinario) en Pontevedra, donde se podrán superar los 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las precipitaciones también activarán el nivel naranja (importante) en Ávila, Zamora, Cáceres, A Coruña y Ourense, y el nivel amarillo en Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Salamanca, Toledo y Lugo.

Por su parte, el oleaje pondrá en aviso amarillo a Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Asturias (litoral occidental y oriental costa), Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (litoral costa), Barcelona, Girona, Tarragona, Lugo, Alicante, Ceuta (costa) y Melilla (costa). Además, se elevará a naranja en Almería, A Coruña, Pontevedra y Murcia (costas de valle de Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón).