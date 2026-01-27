Los resultados de la autopsia disipan las otras hipótesis que permanecían abiertas y señalan al asesino confeso: el padre del amigo con el que jugaba a la consola en su casa

La versión del presunto autor de la muerte de Álex, el niño asesinado en Sueca cuando jugaba a la consola en casa de su amigo: “Fue un ataque de locura”

Compartir







La investigación ya tiene el resultado clave de la autopsia: Álex, el niño de 13 años asesinado en la vivienda de un amigo en Sueca, Valencia, cuando jugaba con él a la consola, murió después de que le asestasen múltiples puñaladas que fueron causadas por la fuerza de una persona adulta, lo que disipa las otras hipótesis que quedaban abiertas y termina de señalar a su asesino confeso: el padre de su amigo, la otra persona que se encontraba en el domicilio donde ocurrieron los hechos.

Según han revelado las pruebas forenses realizadas sobre el cadáver del menor en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, y tal como avanza el medio Las Provincias, Álex murió por varias heridas de arma blanca, algunas mortales de necesidad; una conclusión que refrenda lo testificado también por el amigo con el que estaba jugando a la consola el pasado sábado, que declaró ayer que su progenitor había acabado con la vida del otro menor, tal como confesó este último entregándose a las autoridades ese mismo día en que sucedió todo.

PUEDE INTERESARTE El supuesto autor del asesinato de Álex en Sueca dejó a su hijo con los abuelos antes de entregarse

El asesino confeso no encubría a su hijo

Desde un primer momento, alrededor del caso había dos hipótesis principales: la de que el asesino confeso estuviese diciendo la verdad y la de que, por otra parte, estuviese encubriendo a su hijo, pese a ser inimputable por ser menor de 14 años. Sin embargo, la autopsia descarta esta última posibilidad, que había emergido después de que el presunto asesino fuese incapaz de dar detalle alguno sobre la forma en que, tal como confesó a las autoridades de Sueca, mató a Álex.

Desde el inicio, Juan Francisco, que se presentó a las 18:30 horas del sábado en un cuartel de Sueca para entregarse como autor confeso del asesinato, señaló que actuó por "un ataque de locura".

Su confesión, según explicó, se produjo después de que llevase a su hijo a casa de sus abuelos, presentándose después ante los agentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El asesino confeso de Álex en Sueca llegó a estar en el sistema VioGén

El varón, según confirmó la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, llegó a ser denunciado por su expareja en el pasado por malos tratos: “Hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores, y que estaba desactivada”, reveló Bernabé a las autoridades.

A ese respecto, al parecer, la madre del menor asesinado había mostrado reticencia a que acudiese a su domicilio y trató de quitar la idea a su hijo de acudir a su vivienda. Sin embargo, después de regresar de un partido de fútbol con su equipo, que permanece de luto por su asesinato, acabó yendo a casa de su amigo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras el terrible crimen, cuyas motivaciones todavía se analizan e investigan, la plaza del Ayuntamiento de Sueca, que decretó dos días de luto oficial, celebró una emotiva y multitudinaria concentración en memoria del menor.