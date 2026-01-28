Durante su interrogatorio ante el juez ha insistido en la 'guerra' judicial que inició su exmujer contra él y ha señalado que es lo que le ha llevado a su "ataque de locura"

Insultos, gritos y máxima tensión en la llegada a los juzgados del acusado por el asesinato del menor en Sueca, Valencia

Compartir







ValenciaLas autoridades avanzan en la investigación del atroz crimen de Sueca, donde Juan Francisco, un hombre de 48 años, confesó haber asesinado a Álex, un menor de 13 que era amigo de su hijo y que el día de los hechos había acudido a su casa para instalar un programa de ordenador y jugar a la videoconsola. En la vivienda solo se encontraban ellos tres y, como ha revelado la autopsia, el niño murió asesinado tras recibir múltiples cuchilladas asestadas por la fuerza de un adulto, lo que señala ineludiblemente a él, que en su declaración ante las autoridades dijo que actuó tras “un ataque de locura”.

El asesino confeso, que ya ha pasado su primera noche en prisión provisional, no quiso aportar más detalles sobre cómo perpetró el crimen aquella tarde del pasado sábado en que se entregó ante los agentes tras acabar con la vida de Álex y tras dejar antes a su hijo con sus abuelos. Tampoco en su posterior declaración ante el juez de la plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, aunque sí se refirió a la ‘guerra’ judicial que mantenía con su exmujer desde su separación, la cual afectaba también a la custodia de sus dos hijos, –el amigo de Álex, también de 13 años y una niña, de solo 7–¸ y que él consideraba que ella había iniciado de forma injusta. De hecho, según informa Las Provincias, tras cometer el crimen se habría dirigido a su propio hijo con estas palabras: “Yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco”.

PUEDE INTERESARTE El niño de 13 años asesinado en Sueca murió acuchillado en el baño de la vivienda de su agresor

El asesino confeso de Sueca responsabiliza a su exmujer tras el crimen

Esa ‘guerra’, a la que el asesino confeso se refirió reiteradamente en su declaración ante el juez, tal como apunta el citado medio, y esas palabras responsabilizando a su exmujer de los hechos, acerca el móvil del crimen a una línea que los investigadores ya estaban sondeando: la de que el asesinato se relacionase de alguna manera con su inquina y con un carácter machista dirigido contra su exmujer, dándose la circunstancia de que la madre de Álex y ella son amigas. De hecho, se ha dicho que la progenitora habría mostrado reticencias a que su hijo acudiese al domicilio de Juan Francisco.

Bibliotecario de 48 años, sin ninguna patología mental diagnosticada, con casos de posibles trastornos del espectro autista en la familia, había llegado a estar en el sistema VioGén. Lo reveló la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien tras conocerse el crimen, y en declaraciones a los medios de comunicación, señaló: “Hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores, y que estaba desactivada”.

Por todo ello, y en la búsqueda de esclarecer todas las circunstancias que rodean al asesinato de Álex, las autoridades no han dejado de analizar ese posible móvil del crimen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A los investigadores, de hecho, les ha llamado la atención que, durante sus declaraciones, Juan Francisco no ha buscado ningún atenuante, limitándose a insistir en la versión de que actuó por “un ataque de locura”. Ni trató de inculpar a su hijo desde un inicio, pese a saber que era inimputable al ser menor de 14 años, ni buscó excusa en el litro de alcohol que había bebido aquel día o el vino que tomó durante la comida, como indica el medio Las Provincias. De igual modo, el asesino confeso se negó a que le tomaran muestras de sangre y ADN para analizar las sustancias que hubiese pedido ingerir.

Lo que sí confesó ante el juez, según la citada fuente y ya cuando estaba acabando la vista, fue que estaba acudiendo a un psicólogo por depresión.

La ‘guerra’ judicial con su exmujer y la custodia de los hijos

Juan Francisco, que según la investigación acabó con la vida de Álex cuando éste se dirigía al baño y sin que se hubiese producido ningún tipo de discusión, no quiso dar detalles de cómo asesino al pequeño. De hecho, habría llegado a contestar con evasivas, bloqueado, y hasta manifestando preocupación por la familia del menor, esbozando un “pobre niño”, según Las Provincias.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En lo que sí insistió es en su exmujer y la guerra judicial que libraban, tratando de dar a entender que la muerte del menor la ha provocado con ello. Tan solo hace una semana se celebró, de hecho, una vista para adoptar medidas urgentes de protección de los menores, aunque la madre renunció a la custodia.

Pese a ello, Juan Francisco no lo entendía como una victoria. Su expareja había conseguido un informe de los Servicios Sociales en su contra, como denunció en su interrogatorio, en el que llegó a subrayar que “cada paso” en esa batalla que libraban le llevó al lugar en que se encuentra ahora. Según lo declarado por su propio hijo, tras cometer el crimen su padre lo abrazó, le dio un vaso de agua y le dijo: "Ves lo que ha conseguido tu madre".