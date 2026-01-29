Los servicios de Urgencias Sanitarias 061 de Galicia lograron llegar a tiempo porque un familiar pudo avisar de que toda la familia estaba "muy mareada"

¿Cómo se produce el monóxido de carbono en una casa?

Cinco miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, han sufrido una intoxicación por monóxido de carbono en su vivienda, ubicada en la parroquia de Gondar, en Sanxenxo, Pontevedra.

Según han informado fuentes del 112, todos los afectados tuvieron que ser trasladados inmediatamente al hospital.

Uno de los familiares llamó a Emergencias avisando de que estaban muy mareados

Por fortuna, uno de los afectados pudo llamar por teléfono y avisar a Emergencias advirtiendo a primera hora de la mañana de este jueves de que toda la familia estaba “muy mareada”, lo que hizo posible que efectivos sanitarios se trasladasen rápidamente a la zona, llegando a tiempo de asistirlos.

Tras llegar la alerta a Urgencias Sanitarias de Galicia 061, los afectados fueron atendidos y, tras realizar las comprobaciones pertinentes, certificaron la presencia de monóxido de carbono en la vivienda, tras lo cual procedieron a la ventilación inmediata del domicilio.

Según informa el Diario de Pontevedra, el origen de la fuga de monóxido de carbono estaría en una mala combustión de un generador de electricidad instalado en el garaje de la vivienda.

Tras lo ocurrido, parte de los afectados fue trasladado al hospital Provincial y otros al Montecelo. Afortunadamente, la llamada a Emergencias se produjo a tiempo de que pudieran ser asistidos y socorridos de la intoxicación por el también llamado “asesino silencioso”, al tratarse de un gas inodoro, incoloro e insípido con capacidad de bloquear el transporte de oxígeno en la sangre y provocar una intoxicación letal.