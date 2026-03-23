Patricia Martínez 23 MAR 2026 - 18:30h.

La aplicación funcionará en 40 ciudades españolas que se han unido al proyecto

Los taxistas dan un paso adelante para competir con el transporte VTC

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VigoLos taxis de la ciudad de Vigo estrenarán en unos días una aplicación que permitirá pedir a los pasajeros pedir un servicio a través del móvil y pagar directamente, sabiendo el coste aproximado del servicio previamente. El desarrollo de esta app, llamada Blyr, que comenzará a funcionar de manera inminente, es un proyecto común en el que participan más de 40 ciudades españolas, como Zaragoza o San Sebastián. Vigo será la primera ciudad que la ponga en funcionamiento.

Desde la central Radio Taxi, de la que forman parte más de 420 conductores vigueses, han anunciado que la aplicación estará disponible para Android y IPhone en unos días. La central viguesa ha hecho una apuesta importante con este proyecto, no solo económico, ya que el coste de la aplicación asciende a 120.000 euros, que serán financiados por todos los colectivos de taxistas que se unan en las 40 ciudades, sino también de renovación, para competir con un mercado donde el transporte VTC intenta hacerse hueco.

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Una de las primeras promesas de la nueva directiva de Radio Taxi liderada por Nuria Fernández tras las elecciones celebradas a finales del año pasado fue modernizar el servicio, y que los usuarios pudieran de una manera cómoda, tanto pedir un taxi, como conocer aproximadamente, el importe de la carrera. "Tenemos que modernizarnos", ha insistido Nuria Fernández, que lleva más de 15 años conduciendo un taxi, y desde hace solo unos meses, es la presidenta del colectivo. Desde Radio Taxi Vigo han detallado también que esa estimación del precio será aproximada, y siempre en base a los precios regulados del servicio en Vigo, ya que por ley no pueden ofrecer precios cerrados de antemano.

Un paso más para frenar la competencia de los VTC

Esta era una petición que venía reclamándose desde hace tiempo en la ciudad, tanto por parte de los usuarios, que además podrán solicitar un servicio directamente desde una aplicación y sin la necesidad de llamar a la central, o dejarlo solicitado para más tarde o para otro día, en caso de necesitar un desplazamiento al aeropuerto, por ejemplo. Pero también era una demanda de los propios conductores, para intentar ser más competitivos en un mercado cada día más complicado. Todos los taxistas que operen en la ciudad podrán utilizarla, aunque los que no pertenecen a la asociación de Radio Taxi deberán pagar un importe por el uso del servicio.

Los taxistas llevan meses denunciando la competencia de servicios como Uber que ya opera en trayectos interurbanos. A pesar de que los VTC no pueden hacer trayectos urbanos, dentro de la ciudad de Vigo porque no tienen permiso municipal, los taxistas han denunciado que se están realizando y que incluso hay conductores que cambian la matrícula para pasar desapercibidos en los trayectos por la ciudad.

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Cómo funciona la aplicación

Al igual que otras plataformas de transporte, en Blyr el pasajero puede indicar la dirección de recogida y la del destino y seguir en directo el estado del servicio para saber cuánto va a tardar el taxi. Y también permite solicitarlo de manera no inmediata. La aplicación, muy similar a la de Uber y otras plataformas, ofrecerá el precio estimado del servicio, y al finalizar este, el conductor introducirá el importe del taxímetro y la plataforma realiza en cobro desde el mismo móvil, en función del método de pago que se haya seleccionado. La aplicación ya se puede descargar para Android aunque está inactiva todavía y en unos días estará también disponible para IPhone y comenzará a funcionar.