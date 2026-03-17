El hallazgo obligó a detener la circulación ferroviaria entre Oropesa y Navalmoral de la Mata durante una hora y media

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OropesaUn hombre de 50 años ha muerto tras saltar de un tren que iba a 90 km/h al darse cuenta de que se había pasado su parada en la estación de Oropesa, Toledo. El cuerpo fue encontrado el lunes por la tarde en las vías del tren en Lagartera. Según informa '20 Minutos', el hallazgo obligó a detener la circulación ferroviaria entre Oropesa y Navalmoral de la Mata durante una hora y media.

La Delegación del Gobierno afirma que la víctima viajaba el domingo en un tren de la línea Madrid-Cáceres cuando, al darse cuenta de que se había pasado su parada, activó el freno de emergencia y se lanzó desde el vagón mientras el convoy iba a unos 90 km/h.

La maquinista bajó del tren pero no vio nada raro alrededor del convoy

La maquinista detuvo el tren y revisó el entorno pero no vio nada atípico y siguió el recorrido. El corte ferroviario se produjo entre las 16:20 y las 17:50 para permitir el levantamiento del cadáver y las primeras diligencias. Durante ese intervalo, un tren de Media Distancia quedó retenido en Talavera de la Reina, un convoy de mercancías permaneció parado en Oropesa y un servicio de Larga Distancia con destino Badajoz también resultó afectado.

Adif comunicó la interrupción del servicio a través de las redes sociales y explicó que se debía al "accidente de una persona en un punto no autorizado de paso". Cuando terminaron de realizar los trabajos pertinentes, la circulación se restableció pero algunos trenes acumularon retrasos de 15 minutos.