Patricia Martínez 16 ABR 2026 - 06:30h.

La familia ha pasado "un proceso duro" desde noviembre de 2024

Antón ha vuelto al cole con sus compañeros de sexto de infantil que preguntaban cada día por él

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PortonovoAntón volvió por fin a abrazarse este pasado martes con sus compañeros de sexto de infantil en el colexio Abrente de Portonovo. Este gesto, habitual para muchos niños de su edad, es toda una conquista para el pequeño Antón. Una deseada vuelta al cole que nunca fue tan feliz.

Porque Antón hacía mucho tiempo que no compartía esa aula de infantil. Dejó de ir clase hace más de un año, en enero de 2025, como apunta, aún emocionada Rocío, su profesora. Con apenas cinco años, Antón ha superado una leucemia y un trasplante de médula.

La alegría de su vuelta invadía este martes todos los rincones del colegio, donde como recuerda su director, están encantados de ser por fin “los protagonistas de una buena noticia”.

Todos los alumnos lo esperaban para recibirlo en su vuelta al cole

A las puertas del cole le esperaban este martes todos sus compañeros de clase, como ha recordado su profe Rocío. “Entraron todos juntos, con sus padres”, y ya dentro le recibió todo el colegio en el pasillo. “Hubo música, aplausos, globos y luego le hicimos una pequeña fiesta de bienvenida en el aula de todos sus compañeros, que estos meses lo han echado de menos”, relata la profesora. “Se han acordado mucho de él estos meses. Todos los días alguno preguntaba cómo estaba, y estos meses le hemos mandado dibujos, y algún vídeo dándole ánimos”, recuerda Rocío. “Nos emocionamos todos, verlo recuperado para nosotros fue emocionante, es un gran día para todos”, añade.

Con solo cinco años, el pequeño ha sido consciente en todo momento de su evolución y su padre ha contado cómo suele preguntar por “cómo va mi pupa”. Una "pupa" que le hizo pasar por varios tratamientos hasta llegar al trasplante de médula. Sus padres no eran compatibles, pero el ansiado donante llegó finalmente desde Alemania. Por eso, para su padre Antonio, la emoción de volver a clase también es todo un símbolo: “Fue un día muy especial”, ha contado. Desde noviembre de 2024, la familia ha convivido con la incertidumbre, los tratamientos, los controles médicos y la esperanza. "La familia ha pasado por un proceso muy duro”, como recuerda Rocío. Y por eso en el regreso a clase "también se emocionaron mucho" explica.

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"Estábamos deseando que llegara este día", cuenta su profesora

Rocío añade, además, que “antes era muy tímido y parece que ha madurado mucho estos meses”, apunta sobre el pequeño Antón, que aún debe llevar mascarilla por precaución. “Hoy ya ha entrado solo sin sus padres, como un día más. Estábamos deseando que llegara este día y el día por fin llegó”, concluye, celebrando la ansiada normalidad de ir al cole cada mañana.