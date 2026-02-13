Daniela, Nacho, superhéroes contra el cáncer infantil: "Las terapias avanzadas curan"
Daniela o Nacho, pacientes que han superado la enfermedad de niños gracias a la ciencia.
Antonio Pérez, director de la Unidad CRIS de Terapas Avanzadas: "Las terapias avanzadas curan al menos igual, pero lo hacen con menos efectos secundarios".
Nunca es suficiente. Hay que seguir pidiendo más financiación para la investigación del cáncer. Sin los avances, no habría casos como los de Daniela o Nacho, pacientes que han superado la enfermedad gracias a la ciencia.
Daniela nació con un tumor en la tripa pegado a la aorta. No la podían tratar ni con quimio ni con radio, pero el doctor Antonio Pérez, director de la Unidad CRIS de Terapas Avanzadas, no se rindió. Silvia, la madre de Daniela aún lo recuerda. "Una noche pensando en qué podía hacer por mi hija nos dijo tengo la solución".
Sirviéndose de una investigación previa, diseñó un jarabe a medida para esta niña que ya ha cumplido 6 años. Una pequeña super heroína a la que salvó un tratamiento experimental y que ahora sueña con bailar. Antonio Pérez, su salvador, reconoce que "hace falta una especialización tremendamente profunda en los diferentes cánceres de los niños"
Para Nacho volver a la unidad cris del Hospital de la Paz es regresar a casa. "Estuve aquí viviendo nueve meses y sin terapia llevo seis años más o menos". Ingresó con una leucemia mieloide aguda cuando tenía solo 10 años, después desarrolló un linfoma, pero lograron rescatarle con terapia celular. "Las terapias avanzadas curan al menos igual, pero lo hacen con menos efectos secundarios".
Atrás queda la enfermedad, y por delante toda una vida.