El maquinista del tren utilizó un extintor para sofocar las llamas, aunque fueron los bomberos quien finalmente lo sofocaron

En el interior viajaban menos de diez personas, que fueron evacuadas

Compartir







A CoruñaUn tren de Media Distancia de la línea de Ancho Métrico Ferrol-Ortigueira ha sufrido un incendio en la zona de la cabina en la parroquia de Lavacengos, en el municipio de Moeche (A Coruña).

El aviso se produjo a las 9.25 horas, cuando fuentes de ADIF informaron de que la cabina delantera del convoy estaba ardiendo. En el interior viajaban menos de diez personas, que fueron evacuadas sin resultar heridas.

PUEDE INTERESARTE Devastador incendio en las cocheras municipales de Burgos obliga a suspender el servicio en cinco líneas de autobuses

El maquinista del tren utilizó un extintor para sofocar las llamas

Inicialmente, el maquinista del tren utilizó un extintor para sofocar las llamas, aunque el fuego no quedó completamente extinguido y se generó una densa columna de humo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos do Eume y de la Guardia Civil, que lograron apagar el incendio. Según las primeras investigaciones, el foco se localizó en el motor de la máquina, que no habría resultado gravemente dañado.

Como consecuencia del incidente, la circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre las estaciones de Moeche y Cerdido. Los viajeros afectados fueron trasladados al apeadero de Entrambarrías, también en Moeche.