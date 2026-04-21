El nuevo plan de vivienda del Gobierno llega con una partida económica récord: más de 7.000 millones de euros para abordar la crisis

Los españoles retrasan la compra de su primera vivienda: "Comprar un piso con los sueldos que tenemos no me lo plantearía"

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El Gobierno aprueba este martes 21 de abril un plan de vivienda con una partida económica récord. Las medidas se dirigen a blindar la vivienda de protección oficial y conceder también subvenciones al alquiler y ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes que compren vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, entre otras.

Se trata del plan más ambicioso en la última década, triplicando el presupuesto con el objetivo de atajar el que sigue siendo ya desde hace tiempo el problema numero uno en España, según el barómetro del CIS: la crisis de la vivienda, que continúa agudizándose con unos precios desorbitados tanto en lo relativo a la compra como en lo referido al alquiler.

Un plan de vivienda con un gasto récord para revertir la grave crisis de acceso actual

El plan del Gobierno para abordar la situación lleva varios meses de retrasos y, de hecho, se esperaba para finales del año pasado. Su éxito dependerá, en gran medida, de la coordinación con las comunidades autónomas, a las que corresponde el 40% de la financiación, siendo el resto lo que asumirá el Estado.

Además de blindar la vivienda pública y contemplar ayudas a los jóvenes, el plan incluye también subvenciones a la rehabilitación de inmuebles; todo bajo una inversión récord de unos 7.000 millones de euros, –casi el triple que la anterior–, para intentar facilitar el acceso a la vivienda y revertir la gravísima crisis de acceso actual.

Además, entre otra de las grandes claves que presenta, las viviendas financiadas con dinero público no se podrán privatizar en el futuro, de manera que se evite la especulación.

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“Este plan va de tener más casas, de tener viviendas asequibles y de protegerlas para siempre, es decir, que mañana no sirvan a la especulación. Que no nos pase como nos ha pasado: dos millones y medio de viviendas construidas con el esfuerzo de todos y que ya hoy no son patrimonio de nadie y que solo sirvieron a unos pocos para enriquecerse”, ha señalado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Las claves del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El denominado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el primero dictado al amparo de la Ley de Vivienda, incluye así entre sus principales líneas de financiación las ayudas a los jóvenes, al aumento de la oferta, la rehabilitación, el alquiler, la compra, la accesibilidad o la regeneración urbana y rural.

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Avanzado por el Ejecutivo en la pasada Conferencia de Presidentes de junio de 2025, se centra en tres pilares fundamentales:

Blindar el parque protegido

Lograr corresponsabilidad con las comunidades autónomas para triplicar la financiación

Implantar un sistema único de información y gestión de datos.

Si bien el Ejecutivo esperaba aprobarlo este trimestre, el texto ha ido evolucionado con las incorporaciones que han hecho las comunidades autónomas hasta llegar a una inversión de 7.000 millones de euros.

Desglosando las medidas, destacan: