Claudia Barraso 20 ABR 2026 - 17:07h.

El Ayuntamiento de Almonte ha avisado de un incendio producido en la antigua planta de residuos: las llamas dejan una gran columna de humo negra

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El Ayuntamiento de Almonte ha informado de que se ha producido un importante incendio en el paraje de Montehigos. Las imágenes compartidas por los efectivos del Plan Infoca muestran una gran columna de humo negro. Hasta el lugar de los hechos han acudido diferentes unidades de ‘BRICA’, bomberos forestales y un helicóptero.

Todos ellos continúan trabajando en las labores de extinción para evitar que las llamas acaben con más parte del territorio. “Los servicios de emergencia están actuando en el lugar y trabajando intensamente para controlar y extinguir el incendio. La situación está siendo supervisada de forma continua por las autoridades competentes”, confirman desde el Ayuntamiento.

De la misma manera, han recomendado a los vecinos que mantengan las puertas s y ventanas cerradas ante el humo, evitar ventilar y no acercarse hasta la zona afectada y alrededores. “Pedimos tranquilidad. Ahora mismo no hay riesgo directo fuera del área afectada”. Por el momento, las zonas afectadas son de acopio de plásticos agrícolas, lo cual supone un mayor riesgo para que el fuego continúe avanzando, según informan medios como ‘Diario de Huelva’.

Tratan de evitar su extensión a zonas forestales

Los servicios de emergencia 112 han activado el dispositivo de extinción. Hasta el lugar también han acudido agentes de la Policía Local de Almonte, dos unidades del Consorcio Provincial de Bomberos. Ahora las labores se centran en tratar de contener y evitar su extensión a zonas forestales próximas, mientras siguen evaluando la evolución del fuego.

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Las autoridades no han confirmado que se haya producido heridos. Todos los vecinos de Almonte han sido alertados sobre el incendio y desde el Ayuntamiento recomiendan que no se acerquen a la zona, en riesgo de rápida propagación. En la imagen compartida a través de su perfil de Instagram se observa la cortina de humo por detrás de unos chalets, aunque todavía no han tenido que desalojar ninguna vivienda por precaución.