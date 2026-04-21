El Gobierno pide la ""máxima colaboración institucional" para facilitar la documentación

La urgencia de los inmigrantes para obtener los documentos dispara los timos: "A mi pareja le cobraron 300 euros por la cita para el empadronamiento"

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El proceso de regularización de inmigrantes en España tiene fecha tope y muchas personas temen no conseguir los documentos exigidos para la legalización de su residencia. Entre los más solicitados están los certificados de empadronamiento y los de vulnerabilidad que emiten los ayuntamientos. Las colas de los últimos días revelan la desesperación de miles de personas. El periodista Ricard Martín ha entrevistado a algunos de ellos.

En Cataluña, la comunidad con más peticiones de tramitación para la regularización, las escenas de las colas están más presentes. En la Farga, en L'Hospitalet de Llobregat se han habilitado espacios para que estas personas se organicen en una cola a la espera de ser atendidas y soliciten los documentos necesarios para su legalización.

"Llegué a las 10 y 30 de la noche de ayer y ya le daba la vuelta a la Farga; imagínate que cuando llegué ya había fila desde mucho antes. Me falta el documento de vulnerabilidad", dice un joven que espera que este martes pueda ser atendido. "Ha sido pesado".

El consistorio ha advertido que solo puede atender a 2.000 personas al día, pero la desesperación ha hecho que estas personas se mantengan en la cola, a pesar de que con toda probabilidad muchas de ellas no podrán acceder a las instalaciones del ayuntamiento.

El Gobierno pide la ""máxima colaboración institucional" para facilitar la documentación

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ha pedido la "máxima colaboración institucional" y "lealtad" en este proceso, ya que hay documentación que las personas interesadas han de solicitar en los ayuntamientos, como son los certificados de vulnerabilidad, deseando que no "pongan palos en las ruedas".

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"Una cosa es que se esté a favor o en contra de la medida y otra no responder las administraciones con la obligación que tenemos desde el punto de vista institucional", ha indicado el ministro, quien ha agregado que estas personas que quieren acogerse a este derecho deben poder "cumplir con ello" y las corporaciones competentes facilitar la tarea.

Según datos del Gobierno un total de 42.790 personas han presentado solicitud telemática para iniciar su proceso de regularización en España desde que se iniciara este trámite el pasado jueves y hasta la medianoche de este domingo, según ha informado el Gobierno.

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado que desde el jueves, día en que se comenzó con la tramitación, se recibieron 13.400 solicitudes; el viernes, 13.500; el sábado, hasta 8.300, y el domingo, 7.300 peticiones de regularización en todo el territorio nacional.