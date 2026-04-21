"Hay que esperar unos 10 días para ver cómo se va recuperando la herida antes de dar plazos", señalan los médicos sobre el estado de salud de Morante de la Puebla

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SevillaEl torero Morante de la Puebla sufrió ayer, martes 21 de abril, una grave cogida propinada por último toro de la tarde en la Feria de Sevilla. La cornada, calificada de “muy grave” por el parte médico firmado por el doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la enfermería de la plaza de la Maestranza, le provocó “lesiones complejas” que han obligado a que el diestro haya tenido que ser sometido a una intervención que se ha prolongado más de dos horas.

Tendido en el suelo y retorciéndose de dolor, el torero fue rápidamente trasladado a la enfermería de la plaza después de una cornada que le produjo una herida en el glúteo de unos 10 centímetros, siendo más grave de lo que los médicos inicialmente creían, por lo que acabaron trasladándole al hospital, donde ahora afronta a una recuperación que aún no tiene un plazo de tiempo concreto.

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La operación de más de dos horas tras la cogida a Morante de la Puebla en la Feria de Sevilla

Todo ocurrió durante la lidia del cuarto toro, cuando el animal, de la ganadería de García Jiménez, se revolvía en el momento en que intentaba fijar el capote y le cogía en un momento de duda, arrollándolo y provocándole “una herida por asta en el margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal con perforación den la cara posterior del recto de 1'5 centímetros", tal como refiere el parte médico.

El toro le clavó así el pitón izquierdo a la altura del glúteo, causando que el diestro quedase tendido sobre la arena y tuviese que ser recogido por las cuadrillas para su trasladado a la enfermería. Todo ello después de que el diestro hubiese cortado una oreja al primer toro del lote.

La cogida a Morante de la Puebla le ha causado “lesiones muy complejas”

En declaraciones posteriores a la intervención, recogidas por Mundotoro, Octavio Mulet, cirujano de la Real Mastranza, precisó los primeros datos de la misma señalando que ha sido una cornada que, “más que de una gravedad inmediata, ha tenido lesiones complejas”.

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“Es la zona anal, del recto. Ha habido que hacer una reparación de esfínteres, lo que hace de la intervención una cirugía más compleja que inmediata", ha expresado.

En declaraciones de las que también se hace eco La Voz del Sur, el cirujano ha señalado que Morante de la Puebla ha entrado en el quirófano “dolorido, pero estable”, señalando que “en esa zona el dolor es muy importante”.

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Tras la intervención inicial, fue trasladado al Hospital Viamed de Sevilla para continuar allí su recuperación y seguir realizándose las pruebas pertinentes.

Por otra parte, y con respecto a un pisotón que también sufrió el diestro y que incrementó aún más la preocupación, los médicos apuntan que “en un principio, no hay ninguna lesión en la columna”, lo que añade algo de alivio dentro de la gravedad.

En cualquier caso, y atendiendo a su estado de salud, Octavio Mulet ha señalado que “este tipo de percances son complicados” y “hay que esperar unos 10 días para ver cómo se va recuperando la herida antes de dar plazos".