El accidente ocurrió el viernes cuando el coche que conducía se salió de la OU-536

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Un hombre de 78 años ha sobrevivido 24 horas a la intemperie tras salirse de la carretera y caer por un desnivel de 10 metros en Xunqueira de Espadanedo. Los equipos de emergencia lo encontraron herido y empapado por la lluvia, según informa 'La Voz de Galicia'. El accidente ocurrió el viernes cuando el coche que conducía se salió de la OU-536, en el kiómetro 21. El hombre se dirigía desde A Teixeira hasta Santa Baiba, donde reside.

El sábado, alrededor de las 18:30 horas de la tarde, un vecino que paseaba por la zona escuchó los gritos de socorro y dio la voz de alarma. Los Bomberos de Maceda, voluntarios de Protección Civil de Xunqueira y la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se movilizaron para ayudarlo.

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Presentaba múltiples contusiones, estaba mojado y muy débil

El hombre estaba herido fuera del vehículo con múltiples contusiones, mojado y muy débil. Había pasado un día entero a la intemperie y, antes de ser rescatado, descargó una tormenta fuerte en la zona. Cuando lograron inmovilizarlo, lo subieron hasta la carretera y lo trasladaron en el helicóptero medicalizado hasta el hospital para ser atendido.

El servicio de emergencias asegura que el hombre tuvo mucha suerte porque el tramo donde ocurrió el accidente y los días lluviosos reducía las posibilidades de que alguien se percatase de sus gritos de ayuda. Mientras trabajaban en rescatarlo, sin saberlo, la familia del hombre denunció su desaparición por la mañana.

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El hombre había salido el viernes por la tarde como hacía siempre con su coche para atender a sus perros, pero esta vez no llegó por el accidente. Cuando finalizó el rescate, lo identificaron y se desactivó el aviso.