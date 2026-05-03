El accidente múltiple causado por la tormenta se registró poco antes de las 17 horas en la carretera A-67

Fruto de los impactos en los coches, algunos ocupantes resultaron heridos leves y se cortó el tráfico temporalmente en la vía

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SantanderEn un contexto meteorológico marcado por las tormentas, una fuerte granizada que ha caído este 3 de mayo ha provocado un accidente entre 16 vehículos, a la salida del túnel de Gedo en Cantabria.

Así lo han detallado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno cántabro. Las intensas precipitaciones, el viento y el granizo están siendo protagonistas en el inicio del mes de mayo.

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Como consecuencia de la lluvia registrada poco antes de las 17 horas en el término municipal de Somahoz, en Los Corrales de Buelna, se originaron colisiones por alcances en cadena en la carretera A-67.

Solo algún herido leve por los impactos

El siniestro, que ocurrió cuando los usuarios circulaban en dirección a Santander, se saldó sin importantes daños personales, tan solo con algún herido leve por los impactos. Los implicados se situaron en el arcén del margen derecho.

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Entre los puntos kilométricos 159 y 167 de la citada vía precisamente tuvo que cortarse el tráfico temporalmente por el granizo, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

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Pasadas las 19 horas, se reabrió la circulación. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desvelado ya que se habían registrado 16,2 litros en una hora en Los Corrales.

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Advertía también que la misma tormenta se desplazaba hacia el este, siguiendo aproximadamente la A-8 al sur de la Bahía de Santander. Por ello, pedía mucha precaución a los conductores.