Iván Sevilla 03 MAY 2026 - 13:36h.

El accidente de tráfico se registró a las 9:16 horas en la autopista AP-7 a su paso por Massanet de la Selva, Girona

Los viajeros del autobús no sufrieron daños, pero sí dos ocupantes del vehículo particular, uno más grave que otro

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GironaDos hombres han resultado heridos graves en un accidente de tráfico tras colisionar un coche y un autobús con 44 pasajeros, cuando ambos circulaban por Massanet de la Selva (Girona).

Según han precisado desde los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el siniestro se registró a las 9:16 horas, cuando emergencias recibió el aviso. Solicitaban asistencia sanitaria y ayuda para rescatar a personas.

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Hasta el punto de la autopista AP-7 donde se había producido el choque, con impacto frontal del turismo sobre el lateral izquierdo del otro vehículo de transporte colectivo, se movilizaron variedad de efectivos.

Uno de los ocupantes del coche, más grave que el otro

Los bomberos, desplazados en cinco dotaciones, excarcelaron al acompañante del piloto del coche, completamente destrozado por su parte delantera debido al potente golpe.

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Se había quedado atrapado y no podía salir por sus propios medios. Al igual que el conductor, ambos varones habían salido peor parados del accidente, cuyas causas se investigan.

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El sistema de emergencias médicas (SEM) ha especificado que uno de los heridos está más grave que el otro, habiendo sido los dos evacuados al Hospital Universitario Josep Trueta de Girona.

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Otra mujer que viajaba en el turismo en uno de los asientos traseros fue dada de alta en el lugar. Por su parte, quienes iban montados en el autobús, de la empresa Fernando Autocares, no sufrieron daños relevantes.

La vía permaneció cortada al tráfico durante horas en dos de los carriles de circulación, excepto uno, en sentido Francia, según el Servicio Catalán de Tráfico. A las 13:08 horas se reabrió uno de ellos.