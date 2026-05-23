Redacción Galicia Europa Press 23 MAY 2026 - 14:35h.

La agresión a la mujer se produjo en plena calle a las cinco de la madrugada del 16 de mayo

Los agentes encontraron a la víctima con heridas sangrantes en la cara, consecuencia del fuerte golpe

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PontevedraNuevo caso de violencia de género en Pontevedra, tras el ataque con cuchillo a una mujer. Esta vez, un hombre fue detenido por agarrar a su pareja de la cabeza y golpearla contra un portal.

Así lo ha comunicado el ayuntamiento de la ciudad, indicando que la presunta agresión se produjo a las cinco horas de la madrugada del 16 de mayo. El 112 de Galicia recibió el aviso del suceso.

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La propia víctima llamó a emergencias para alertar de que había sido atacada en plena calle. De hecho, de fondo, el operador del servicio que la atendió escuchó a un varón gritando de fondo.

Heridas sangrantes en la cara

Rápidamente se dio aviso a la Policía Local de Pontevedra, que desplazó una patrulla hasta el lugar señalado. Los agentes se encontraron a la pareja discutiendo en la vía pública.

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Comprobaron que ella tenía heridas sangrantes en la cara, consecuencia del fuerte golpe que el individuo le había provocado al estamparla contra la entrada de un edificio.

Desveló a los efectivos que también la había insultado previamente. El hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de violencia de género.