Desde el domingo 17 al martes 19, –día del crimen machista–, había acudido cada día al Hospital de Figueres por las agresiones cometidas por él

El relato de uno de los testigos que se enfrentaron al asesino de su expareja en Figueres, Girona: “Cogí el casco y le pegué con él en el pecho”

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GironaKimberly, la mujer de 32 años que fue brutalmente asesinada por su expareja en plena calle en Figueres, Girona, fue hasta en tres ocasiones al hospital en las 72 horas previas al crimen. De hecho, poco antes de que se produjesen los hechos había acudido a un centro para recoger un parte de lesiones contra el agresor y llevarlo al juzgado.

El asesino, identificado como Andy R.C., de 48 años y nacionalidad española, fue detenido el domingo por maltrato y amenazas. También el lunes, por lesiones y por incumplir la orden de alejamiento que le pusieron contra la víctima por maltratarla. Sin embargo, salió en libertad al no ratificar la víctima la denuncia, siendo un día después, el martes 19, cuando fue expresamente a buscarla y la mató de una veintena de cuchilladas.

El crimen machista de Figueres: el asesino mató a su expareja ante varios testigos

Todo ocurrió en la plaza Josep Tarradellas de Figueres del municipio gerundense, donde varias personas fueron testigos de los hechos y de cómo el asesino, impasible y dejando atrás el cuerpo sin vida de su expareja, se lavaba tranquilamente las manos ensangrentadas en una fuente de las inmediaciones. Fue entonces, en esos momentos que fueron grabados por algunos con sus móviles, cuando varias personas le confrontaron, abalanzándose contra él para retenerlo hasta la llegada de las autoridades, que se lo llevaron detenido.

Con un historial violento sobre la víctima y más de una docena de antecedentes por malos tratos, además de varios ingresos en la prisión de Puig de les Basses, “el sistema falló”, como recalcó el alcalde de la localidad. El asesino había agredido en varias ocasiones a su expareja en los últimos días y culminó asesinándola con un cuchillo de grandes dimensiones sin importarle tampoco la presencia de testigos.

PUEDE INTERESARTE El asesino de Figueres entró junto a la víctima en una tienda para comprar vino: 45 minutos después la mató en plena calle

Apenas 45 minutos antes del crimen, la cámara de un establecimiento captó al agresor en una tienda. Junto a él estaba ella, de brazos cruzados mientras éste cogía un cartón de vino y sacaba dinero para pagarlo. En todo momento, Kimberly se mantuvo distante, en un segundo plano, sin dejar de cruzar los brazos hasta que abandonaron ese lugar. Después de aquello, la siguiente imagen captada del agresor es ya en la plaza, cubierto de sangre, con el cuerpo de su expareja yaciendo sin vida en el suelo.

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La víctima acudió al hospital ese mismo día a por un parte de lesiones

Antes de sus hechos y de estar ya cercada por su expareja, la víctima, según fuentes de la investigación citadas por EFE, acudió al hospital. Fue apenas horas antes de ser asesinada y lo hizo para recoger el parte de lesiones y llevarlo al juzgado. Desde el domingo 17 al martes 19, –día del crimen machista–, había acudido cada día al Hospital de Figueres por las agresiones cometidas por él.