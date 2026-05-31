Patricia Martínez 31 MAY 2026 - 12:59h.

Además de dar clases, Xaime participó en la creación del Club Deportivo La Salle que hoy sigue cosechando éxitos

La emocionante despedida a Celia, una profesora de un colegio vigués en su jubilación: "Maestras como tú no se olvidan nunca"

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Santiago de CompostelaCuarenta y dos años entregado a educar, a acompañar y a inculcar los valores del deporte en los más pequeños. Más de media vida dedicada a los miles de alumnos que han pasado por sus clases y que ahora han terminado para Jaime Rivas, profesor de educación física del compostelano Colegio de La Salle, tutor de primaria, entrenador, y todo un símbolo en este centro educativo.

Xaime, como todos los conocen en La Salle, se despide estos días de su tarea docente y en su colegio que le quisieron dedicar la pasada semana un adiós a lo grande. Xaime llegó al centro en 1984 y poco después, junto a otro profesor histórico, Graciano, arrancaron un proyecto deportivo que todavía continúa en marcha hoy y cosechando éxitos, el Club Deportivo La Salle, donde se combina el deporte escolar con el federado.

“42 años como profesor, imagínate lo que es eso”, reflexiona Amalia Soneira, jefa de estudios de Primaria del centro, que resalta las dos pasiones de Xaime, “la concienciación por la vida sana y el deporte, y también su amor por la cultura gallega”. “Siempre ha sido muy exigente”, recuerda Amalia, “pero también muy cercano y colaborador”, apunta.

Xaime fue "manteado" por todos sus compañeros profesores del centro

En la despedida a uno de los “pesos pesados de este cole”, organizada por sorpresa el pasado jueves, estuvieron todos los alumnos del centro, haciéndole un pasillo de aplausos y emoción. Ya en el salón de actos, sus compañeros le organizaron un emotivo homenaje donde hubo palabras de cariño, abrazos y recuerdos, y hasta fue “manteado” por el resto de docentes. Xaime, con una original camiseta que le regalaron sus compañeros y que decía “Jubilado en 2026, he trabajado toda mi vida por esta camiseta”, tuvo unas palabras de agradecimiento por esta emocionante despedida.

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“Hoy no despedimos sólo a un profesor de Educación Física. Hoy despedimos una parte de la historia de nuestro cole”, explican desde el colegio en un vídeo compartido en sus redes sociales, donde recuerdan los “42 años dedicados a enseñar, acompañar e inspirar generaciones enteras”. Han sido, señalan “42 años dejando su huella en cada patio, en cada clase y en cada alumno y alumna que tuvo la suerte de compartir camino contigo”.

“Personas como tú hacen de La Salle una verdadera familia”, le recuerdan sus compañeros, que agradecen la “entrega, la cercanía, el compañerismo y por transmitir siempre valores que van mucho más allá del deporte”. Para Xaime empieza ahora una nueva etapa donde seguro recordará “la huella imborrable” que ha dejado en el colegio.