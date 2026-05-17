Patricia Martínez 17 MAY 2026 - 14:45h.

Todos los alumnos del centro la recibieron en un enorme pasillo de aplausos

Celia se despide de la docencia después de enseñar, pero sobre todo acompañar a varias generaciones de vigueses

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VigoEn el colegio Calasancias de Vigo han vivido este pasado jueves “uno de esos momentos que quedan para siempre en el corazón”.

Celia, profesora en el centro educativo vivía este jueves su último día, su última jornada, antes de la esperada jubilación. Pero a su llegada le esperaba una sorpresa que no va a olvidar nunca. Todos los alumnos del centro la esperaban en la escalera central y la recibieron entre aplausos, formando un pasillo casi infinito que serpenteaba recorriendo todo el centro. Fue “un pasillo lleno de cariño para agradecerle tantos años de entrega, dedicación y amor por la enseñanza”, explican desde el centro vigués.

Una de sus compañeras más allegadas, Ana, fue la cómplice de la sorpresa, se la llevó a tomar café en el recreo, "y mientras tanto, lo preparamos todo", cuenta Rosi, otra profesora del centro, donde aún están emocionados con lo vivido en sus pasillos.

“Gracias, Celia, por tu pasión infinita, por tu paciencia, por cuidar y enseñar a generaciones de niños y niñas tanto en Infantil como en Primaria. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de ánimo y cada enseñanza que dejó huella”. Son las palabras de agradecimiento que han compartido desde el centro, en sus redes sociales.

Varias generaciones de vigueses han aprendido y crecido con esta profesora, que ahora se despide de su vida laboral, después de 35 años ene el centro. Gran parte de su carrera fue dando clase a los más pequeños, a los niños de Infantil, y en los últimos años también a alumnos de Primaria. Quienes la han conocido, alaban su forma de enseñar, pero sobre todo su cercanía, siempre "dispuesta a escuchar y dar ánimos" a quien los necesitaba. "Es alguien muy carismático", explica Rosi.

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“Te echaremos muchísimo de menos, porque maestras como tú no se olvidan nunca. Hoy cierras una etapa, pero todo lo que sembraste permanecerá siempre en cada alumno y alumna que tuvo la suerte de aprender contigo”, escriben sus compañeros.

Una ola de cariño, y una ovación larga y sincera la arroparon en su recorrido por los pasillos. Al final, la esperaban compañeros, miembros del equipo directivo, y el abrazo sentido de quienes han trabajado con ella, y compartido muchas horas en el colegio. También dos alumnos quisieron entregarle unas flores y una carta de despedida.

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Otro momento especial se vivió cuando uno de sus alumnos, Pablo, que ahora es profesor en el centro, le entregó un ramo de flores. Celia apenas podía articular palabra, embargada por la emoción. "Disfruta de esta nueva etapa tan merecida, aquí nunca te olvidaremos", resonaba el mensaje emocionado por la megafonía del colegio en una despedida emocionante para quien ha dedicado su vida a enseñar, pero sobre todo, a cuidar.