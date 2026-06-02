Patricia Martínez 02 JUN 2026 - 12:33h.

El párroco ya ha presentado una denuncia y se investiga para dar con los responsables

La iglesia, ubicada en la plaza de Fefiñáns, es un de los símbolos patrimoniales de la localidad

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CambadosEl Concello de Cambados está trabajando en la elaboración de un informe técnico para reparar los daños lo antes posible y borrar la pintada que apareció el pasado fin de semana en la Iglesia de San Benito, en la plaza de Fefiñáns. El acto de vandalismo, sucedido probablemente en la noche del viernes supone además de un atentado patrimonial, contra un Bien de Interés Cultural (BIC), un ataque a un lugar que es todo un símbolo de la localidad, uno de los elementos patrimoniales más destacados de Cambados.

El concejal de Patrimonio de Cambados, Liso González, visitó este lunes la zona en compañía de los técnicos municipales para evaluar la situación y comenzar a elaborar lo antes posible el informe previo a su limpieza y reparación. Al tratarse de un BIC ha de realizarse en unas circunstancias concretas.

El párroco, José Aldao, ya ha presentado una denuncia ante la policía, para intentar dar con los responsables. La investigación ya está en marcha y el autor de las pintadas se podría enfrentar a una multa de hasta 150.000 euros. En la zona no hay instaladas cámaras de seguridad, por lo que las declaraciones de los testigos, vecinos de la plaza pueden ser cruciales, para saber si detectaron algún movimiento o presencia extraña.

Los responsables de la pintada se enfrentan a multas de hasta 150.000 euros

Aunque el inmueble pertenece a la Iglesia, desde el Concello ya han mostrado su intención de colaborar en la reparación que esperan “no se demore en el tiempo”. La pintada apareció el pasado sábado por la mañana y parece reflejar un nombre y un apellido, Aragunde, bastante popular en Cambados.

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La iglesia de San Benito fue construida en el siglo XVII sobre un antiguo templo románico que ya había sido reconstruido a principios del XV, y desde 2012 está declarada como Bien de interés cultural (BIC). Está situada en pleno centro de la localidad, junto al Pazo de Fefiñáns, en una de las zonas más emblemáticas de la localidad arousana. Al estar considerado como BIC, la Lei do patrimonio Cultural de Galicia considera que cualquier pintada en ella constituye una infracción grave, que la normativa pena con multas que oscilan entre los seis mil y los 150.000 euros. Además, en caso de ser identificados, los responsables deberán hacerse cargo de los costes de la limpieza y recuperación de la pared afectada, que serán asumidos por el Concello, para devolver la fachada a su estado anterior.