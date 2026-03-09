Patricia Martínez 09 MAR 2026 - 15:03h.

El Concello ha denunciado el acto vandálico ante la Policía Nacional para localizar a los autores

El castro se encuentra en una zona con los yacimientos arqueológicos más importantes del noroeste peninsular

Vilagarcía de ArousaMuros de piedra milenarios y que guardan la historia de Vilagarcía de Arousa, vandalizados con spray rosa. Es la imagen que se puede encontrar desde hace unos días en el Castro de Alobre, en Vilagarcía. Los restos de los muros de piedra del yacimiento arqueológico del castro han aparecido llenos de pintadas, realizadas con spray rosa, durante los últimos días, en lo que desde el Concello de Vilagarcía no ha dudado en calificar como una “falta de civismo y respeto a las raíces de la ciudad”.

El gobierno local de Vilagarcía ha presentado una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional para que se investiguen las pintadas y se persiga judicialmente a sus autores. Paralelamente, también ha encargado una valoración de los daños y un proyecto para la restauración de los muros, unos gastos de los que confía que hayan de hacer cargo los autores, una vez sean identificados.

El Castro de Alobre está ubicado en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del noroeste peninsular y que se encuentra en la ”cuna de la actual Vilagarcía de Arousa” como recuerdan desde el concello arosano.

El Concello ha solicitado una valoración de los daños y un proyecto de restauración

La zona se encuentra en proceso de musealización, después de varias campañas de excavaciones, en las que se descubrió una necrópolis con una treintena de tumbas de diversa tipología, junto a 20.000 piezas más, algunas de alto valor histórico, etnográfico y artístico. Por todo su valor, la gravedad del ataque ha hecho reaccionar de manera urgente al Concello, que ya ha solicitado a los técnicos una valoración de los daños, así como un proyecto para la restauración de los muros dañados.

Aunque según recuerdan desde el Concello, “se trata de un hecho puntual y de que la inmensa mayoría de las personas sí respetan el recinto arqueológico”, el gobierno local hace un nuevo llamamiento “al civismo y el respeto al patrimonio, en este caso, además, cuando se trata de las raíces de la propia ciudad”.

Desde la asociación APATRIGAL, en defensa del patrimonio gallego, han denunciado también el acto vandálico y han recordado que "en este castro se han invertido más de 200.000 euros de dinero público para acondicionar el yacimiento e integrarlo como parque arqueológico" de Vilagarcía. “Es difícil no preguntarse para que sirven estas intervenciones si después unos pocos ignorantes pueden dañar impunemente un patrimonio que pertenece a todos”, lamentan desde la asociación para la defensa del patrimonio cultura gallego.

“Quizá, además de gastar en obras, también habría que invertir más en educación patrimonial”, apuntan, para “hacer comprender que estos lugares no son un muro cualquiera, sino más de dos mil años de historia”, como recuerdan. Y “porque sin respeto por el patrimonio, no hay futuro para nuestra memoria colectiva”, advierten.

En 2026 los responsables de otras pintadas fueron localizados

Esta no es la primera vez que este castro aparece vandalizado. El consistorio ha recordado que algo parecido ya sucedió en Semana Santa de 2006, cuando un grupo de jóvenes, todos menores de edad, derrumbaron un muro del castro e hicieron pintadas en diferentes puntos del recinto, justo cuando se estaban realizando excavaciones arqueológicas para ponerlo en valor.

Gracias a las investigaciones de la Policía Nacional, los jóvenes habían sido localizados, el caso puesto en manos de la Fiscalía de Menores y sus padres tuvieron que hacer frente a los costes de la restauración.

Ahora, esperan que la denuncia presentada se pueda localizar a los responsables de este nuevo acto de vandalismo contra el patrimonio.