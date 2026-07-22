Localizan el cuerpo sin vida del joven bañista desaparecido el domingo en el río Miño

El joven fue observado nadando entre Seixas y la isla de Cavalos cuando se le perdió de vista.

Cae una familia que tenía en casas y coches un lanzacohetes, 40 pistolas y una granada para vender a bandas organizadas: algunas las hacían en casa

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El cuerpo sin vida del joven bañista desaparecido el pasado domingo en el río Miño ha sido localizado en las inmediaciones del punto donde fue visto por última vez, ha informado este miércoles el 112 Galicia.

La persona fue observada nadando entre Seixas y la isla de Cavalos, en territorio luso, cuando se le perdió de vista y se activó un dispositivo de búsqueda coordinado por las autoridades portuguesas.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia tuvo constancia del suceso después de las 15:00 horas del domingo, avisado por el 112 de Portugal.

En las labores de búsqueda participaron la Comandancia Naval do Miño y diversos servicios de emergencia españoles, como Salvamento Marítimo, Gardacostas, la Guardia Civil, los bomberos de O Porriño, el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de A Guarda y Protección Civil de O Rosal.

Los medios españoles se desplegaron por tierra, mar y aire, con la intervención del helicóptero de rescate Pesca I. El fallecido era un joven de 23 años que disfrutaba de un día de playa con amigos.