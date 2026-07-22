La familia de Valeria, una joven de 22 años de Bilbao ingresada en una UCI de Australia tras sufrir un accidente, pide ayuda

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PerthValeria Arango Trujillo es una joven biotecnóloga de 22 años de Bilbao que se encuentra ingresada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital australiano de Perth tras sufrir un accidente de tráfico y cuya familia ha pedido ayuda de forma pública para poder costear sus gastos médicos.

A través de una recogida de fondos publicada en GoFundMe, el entorno de Valeria Arango Trujillo ha pedido ayuda de forma desesperada. Al parecer, esta joven de 22 años sufrió el pasado martes 14 de julio un accidente de tráfico que le ha provocado una lesión axonal difusa (un traumatismo cerebral severo que le ha provocado diferentes lesiones en el tronco y en el cerebro). Desde entonces, la joven de 22 años se encuentra en coma inducido y su familia ha viajado de forma urgente hasta Australia para acompañarla.

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Piden ayuda para poder pagar los gastos médicos de esta joven

"El pasado 14 de julio, Valeria sufrió un grave accidente de tráfico en Perth, Australia. Desde ese día permanece hospitalizada en estado crítico y en coma en el Royal Perth Hospital, mientras los médicos hacen todo lo posible por salvar su vida. Sus padres dejaron todo en España para viajar de inmediato a Australia y estar a su lado en este momento tan difícil. Como familia estamos viviendo días de mucha incertidumbre, aferrados a la esperanza y a la fe", comienzan explicando su entorno en el comunicado facilitado en la recogida de fondos.

Al parecer y según ha podido conocer el medio de comunicación 'El Correo', la joven estaba trabajando en una empresa láctea australiana y había conseguido su visado de trabajo el pasado mes de mayo. Sin embargo, no contaba con seguro médico.

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Por eso, desde el entorno de Valeria Arango Trujillo se ha puesto en marcha esta campaña para poder recoger fondos que cubran el ingreso hospitalario de la joven.

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"Además del dolor que enfrentamos, debemos asumir un enorme desafío económico. Debido a su situación, los gastos hospitalarios podrían alcanzar aproximadamente 80.000 dólares australianos, cada día de hospitalización tiene un costo aproximado de 3.500 dólares australianos, por lo que el monto continúa aumentando mientras Valeria recibe la atención médica que necesita", detallan..

"Por eso hemos creado esta campaña. Cada donación, sin importar su monto, nos ayudará a cubrir los gastos médicos y las necesidades derivadas de esta situación. Si en este momento no puedes colaborar económicamente, agradeceríamos muchísimo que compartieras esta campaña y que nos acompañaras con tus oraciones por la vida y la recuperación de Valeria. Gracias de todo corazón por cada aporte, por cada oración y por acompañarnos en este momento tan difícil. Su apoyo significa mucho para nuestra familia", terminan agradeciendo desde el entorno de la joven de 22 años.

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Por su parte, la familia de Valeria Arango Trujillo ha pedido al Gobierno australiano que asuma los costes sanitarios "debido a la gravedad del caso, pero no existe ninguna garantía de que esa ayuda vaya a concederse", indican desde 'El Correo'.