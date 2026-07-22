Gonzalo Barquilla 22 JUL 2026 - 17:52h.

La Gendarmería francesa reabre el caso de David Stévenin tras hallar su coche en un río con restos humanos en su interior

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Casi ocho años después de la desaparición de David Stévenin, un joven cuyo rastro se perdió el 26 de septiembre de 2018 en la localidad francesa de Urt, el hallazgo del coche que conducía aquel día ha vuelto a poner el caso bajo los focos. Su Renault Mégane negro ha sido localizado en el fondo del río Adour, cerca de donde se perdió la pista del joven, y en su interior han aparecido restos humanos.

El hallazgo, adelantado por 'Diario Vasco', obliga ahora a la Gendarmería a determinar si esos restos pertenecen al desaparecido y qué sucedió para que su coche acabara sumergido en el río. La localización del turismo se produjo durante una operación llevada a cabo por el equipo estadounidense Adventures With Purpose, especializado en la búsqueda de vehículos relacionados con desapariciones en entornos acuáticos.

La investigación sobre Stévenin, archivada en 2021 tras años sin resultados, vuelve así a estar abierta. La posible identificación de los restos podría resolver uno de los grandes interrogantes del caso, aunque todavía quedan por reconstruir las circunstancias que rodearon la desaparición del joven y el destino de su perro, Ioshy.

Un coche hundido y una investigación que vuelve a empezar

El Renault Mégane negro ha sido localizado este martes 21 de julio en el cauce del Adour, en Urt, en el País Vasco francés, después de que los buzos estadounidenses comenzaran a rastrear la zona el día anterior con equipos de sonar. El dispositivo permitió detectar tres vehículos bajo el agua y, tras las comprobaciones realizadas, uno de ellos resultó ser el coche que conducía Stévenin cuando desapareció.

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La matrícula, AV-338-PF, permitió confirmar que se trataba del turismo que llevaba casi ocho años sin ser localizado. La operación se realizó en coordinación con la Gendarmería francesa y terminó aportando un elemento que puede ser decisivo para esclarecer el caso. En el interior del vehículo se encontraron restos humanos, aunque por el momento no se ha confirmado a quién corresponden. Los análisis, incluidas las correspondientes pruebas de ADN, deberán establecer si se trata de David.

El hallazgo tampoco permite explicar todavía cómo llegó el coche hasta el fondo del Adour. La investigación deberá determinar cuándo pudo terminar allí y si el vehículo cayó accidentalmente al río o si existe alguna otra circunstancia relacionada con la desaparición. El equipo de búsqueda no encontró, por ahora, ningún rastro del perro Ioshy, que acompañaba al joven cuando abandonó el lugar donde se alojaba.

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Una noche de septiembre que dejó demasiadas preguntas

David Stévenin, un joven de origen normando, tenía 29 años cuando desapareció durante la noche del 25 al 26 de septiembre de 2018 en Urt, cerca de Bayona. Había llegado a la zona unas semanas antes con la intención de instalarse allí y, después de pasar sus primeros días acampando, había encontrado alojamiento gracias a un conocido, según fuentes locales. La noche en la que se le perdió la pista se produjo una discusión en la vivienda y, poco después, el joven se marchó.

Stévenin salió al volante de su Renault Mégane negro acompañado de su perro y con su cartera como única pertenencia. Aquella fue la última vez que se tuvo constancia de su paradero. Su familia y su entorno no volvieron a recibir noticias suyas y, durante los meses siguientes, se sucedieron las búsquedas y las pesquisas para intentar localizarlo.

La Gendarmería llegó a movilizar distintos medios y recursos, pero no tuvieron éxito. También se investigaron llamadas y posibles avistamientos, incluidos los comunicados desde Hendaia y el departamento de Drôme. Sin embargo, ninguna de estas líneas permitió establecer qué había ocurrido después de aquella noche. El caso terminó archivado en 2021, aunque la madre y la hermana del joven continuaron reclamando respuestas.

La familia buscó a David más allá de las fronteras francesas

Los carteles que se difundieron tras la desaparición reflejan hasta dónde llegó la búsqueda de Stévenin. Uno de ellos, bajo el encabezamiento 'S.O.S. Disparition inquiétante', pedía colaboración para localizar al joven y a su perro Ioshy. Las imágenes de ambos aparecían acompañadas de un mensaje dirigido a cualquier persona que pudiera aportar una pista, aunque solo fuera una señal de vida, como indicaba 'Actu.fr'.

La búsqueda no se limitó al entorno de Urt. Otro de los avisos, presentado como un 'Appel à témoin' bajo el lema 'Una familia en apuros', ampliaba el llamamiento a toda Francia y también a los países vecinos. El cartel identificaba expresamente el Renault Mégane 2 negro en el que viajaba el desaparecido, con matrícula AV-338-PF, e incluía diferentes fotografías de David, tanto con barba como sin ella, junto a las de su perro pastor australiano.

La ficha difundida entonces recogía además varios datos para facilitar su identificación: una estatura de 1,85 metros, pelo castaño oscuro y ojos azules, así como los apodos 'Vidda', 'Aspik' y 'Amer'. El documento incorporaba vías de contacto para recibir cualquier información sobre su posible paradero. Casi ocho años después, el hallazgo del vehículo en el Adour abre una nueva etapa para la familia de David Stévenin, que ahora espera conocer la identidad de los restos y esclarecer definitivamente qué ocurrió con el joven.