La Policía Nacional ha conseguido resolver el asesinato de Facundo, el ingeniero argentino muerto en el barrio madrileño de Las Tablas

El crimen del asesino del gas pimienta: Facundo, un ingeniero muerto al recibir 14 puñaladas en su casa de Las Tablas, Madrid

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MadridEn tan solo una semana la Policía Nacional ha conseguido resolver el crimen de Facundo, el ingeniero argentino de 37 años que murió a manos del asesino del gas pimienta. Según ha podido conocer 'elPeriódico.com', el autor de la muerte de Facundo sería un hombre que estaría convencido de que su mujer era una de las amantes de la víctima.

Sinn embargo, el autor de este crimen no ha podio ser detenido por los agentes de la Policía Nacional ya que, tras cometer el crimen, se habría quitado la vida tirándose desde un barranco en Ávila.

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La investigación del asesinato de Facundo

El crimen de Las Tablas ocurrió el pasado martes 14 de julio. La víctima se llamaba Facundo y era un hombre español de origen argentino, ingeniero de profesión, que tenía afición por los viajes y no contaba con antecedentes penales.

Desde el primer momento los agentes de la Policía sospechan que el móvil del crimen sería una venganza por un romance de Facundo. "Eran frecuentes las citas con mujeres, con diferentes chicas en su propia casa. La investigación cree que este asesinato, este crimen, podría estar vinculado a algunas de estas citas con alguna de estas mujeres. La intención, según la principal hipótesis que se baraja, del asesino era matar a Facundo. Esto es lo que creen los investigadores", indicaba la reportera María Vicente en el programa 'VAV' de Telecinco.

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"Estuvo muy poco tiempo dentro de la casa. Cuando entró le gaseó con gas pimienta y después ya le asestó más de 10 puñaladas antes de escapar. Una semana después de este crimen, las teorías de la Policía Nacional han sido confirmadas.

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El asesinato y el suicidio

El autor del crimen sería un hombre que estaría en trámites de divorcio con su pareja. Tras sospechar que su mujer estaría manteniendo una relación con Facundo, el supuesto asesino del ingeniero se dirigió hasta su vivienda y, tras rociar con gas pimienta a la víctima, le asestó 13 puñaladas.

"Según la reconstrucción realizada por los investigadores, tras cometer el asesinato el hombre condujo unos cien kilómetros hasta La Adrada, un pueblo de Ávila donde ese día estaba su mujer. Tras pasar unas horas con ella, se fue de la casa y se suicidó tirándose por un barranco", indican desde 'elPeriódico.com'.

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Tras varias días recabando pruebas y testimonios, el Grupo V de Homicidios ha conseguido resolver este crimen.

Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.