Raquel Noya A Coruña, 27 AGO 2026 - 04:30h.

La Luna roja se despedirá sobre el Atlántico convirtiendo a Galicia en uno de los enclaves más privilegiados del país

Este eclipse lunar no exige equipos especiales; podrá observarse a simple vista y no requiere protección ocular

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Tras el espectacular eclipse solar que convirtió a Galicia en uno de los lugares privilegiados para mirar al cielo hace apenas dos semanas, la comunidad vuelve a tener una cita con la astronomía. Esta vez será de madrugada y con la Luna como protagonista: la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto llegará un eclipse lunar parcial que podrá seguirse a simple vista y que ofrecerá en Galicia una de sus estampas más llamativas.

La razón está en el momento elegido por el cielo. Cuando el eclipse alcance su punto de mayor intensidad, la Luna estará ya muy baja, aproximándose al horizonte oeste. Si las nubes dan una tregua, el satélite podrá despedirse de la noche con tonos rojizos y anaranjados, especialmente visibles desde zonas de la costa con una panorámica abierta hacia el oeste.

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La Luna no desaparecerá: cambiará de color

Aunque se trate de un eclipse parcial, el fenómeno será mucho más evidente que durante la primera fase de la madrugada. Alrededor del 93% de la superficie lunar quedará dentro de la sombra de la Tierra, pero eso no significa que vaya a desaparecer casi por completo.

La parte eclipsada seguirá siendo visible. De hecho, podrán distinguirse los accidentes y cráteres de la superficie lunar. Lo que cambiará será su iluminación: la zona cubierta por la sombra terrestre adquirirá una tonalidad rojiza o anaranjada, mientras una pequeña porción del disco conservará su brillo habitual.

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Este efecto se produce porque la atmósfera terrestre desvía parte de la luz solar hacia la Luna. La luz que atraviesa la atmósfera llega con los tonos rojizos que también caracterizan los atardeceres, evitando que la sombra de nuestro planeta sea completamente negra.

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El mejor momento será poco antes del amanecer

El espectáculo comenzará mucho antes de que la Luna adopte su aspecto más llamativo. Según los horarios del Instituto Geográfico Nacional, la entrada en la penumbra terrestre se producirá a las 03:23 horas en la España peninsular y Baleares.

En Galicia, la fase parcial arrancará a las 04:34 horas. Desde ese momento será cuando la transformación del disco lunar resulte claramente apreciable, aunque el máximo llegará aproximadamente a las 06:12 horas, cuando la superficie de la Luna estará más afectada por la sombra terrestre. Será también uno de los momentos más interesantes para observarla, ya que se encontrará muy próxima al horizonte. La fase parcial terminará a las 07:52 horas y el fenómeno desaparecerá definitivamente de la vista gallega alrededor de las 08.00 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta de la Luna.

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Una Luna roja sobre el Atlántico

Ahí reside precisamente uno de los grandes atractivos del eclipse en Galicia: la combinación de una Luna parcialmente eclipsada, baja sobre el horizonte y el océano como telón de fondo puede crear una imagen especialmente espectacular.

Desde puntos de la costa gallega con una buena orientación hacia el oeste será posible seguir el descenso del satélite hasta que desaparezca. En Vigo, por ejemplo, la Luna se situará hacia el oeste y podrá contemplarse sobre el mar durante buena parte de la fase más interesante.

Las playas y los espacios abiertos pueden ofrecer buenas condiciones, siempre que permitan disponer de una visión despejada del horizonte. Según los expertos, no será tan importante encontrar un lugar concreto como evitar edificios, árboles u otros obstáculos que puedan ocultar una Luna que estará muy baja.

Las nubes, el principal enemigo

A diferencia de otros fenómenos astronómicos, este eclipse lunar no exige equipos especiales. Podrá observarse a simple vista y no requiere protección ocular, por lo que bastará con encontrar un lugar oscuro y, sobre todo, con una buena visión hacia el oeste.

La contaminación lumínica tampoco será un problema determinante. Al tratarse de un eclipse lunar, el fenómeno puede contemplarse incluso desde zonas urbanas sin problema.

El principal enemigo será otro: las nubes. Las previsiones meteorológicas apuntan actualmente a una madrugada complicada, con posibilidad de cielos cubiertos y precipitaciones en Galicia, aunque todavía pueden producirse cambios en los próximos días.

Una nueva cita astronómica para Galicia

El eclipse llega apenas dos semanas después del eclipse solar total que pudo disfrutarse de manera privilegiada desde Galicia, prolongando una sucesión de acontecimientos astronómicos especialmente llamativos para la comunidad.

Los eclipses no son fenómenos extraordinarios en términos globales, pero que coincidan con las condiciones adecuadas para observarlos desde un territorio concreto es mucho menos habitual. En este caso, Galicia cuenta además con un aliciente añadido: la Luna alcanzará su máximo grado de cobertura cuando esté a punto de ocultarse por el horizonte.

Si el tiempo acompaña, habrá que madrugar, pero el premio puede ser una de esas imágenes difíciles de repetir: una Luna parcialmente sumida en la sombra de la Tierra, teñida de rojo y desapareciendo lentamente sobre el Atlántico.