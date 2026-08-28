Los bastones usados por los peregrinos pueden volver al Camino de Santiago gracias a la campaña 'Andanzas de un bordón. La historia continúa'

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SantiagoLos bastones usados por los peregrinos podrán volver al Camino de Santiago gracias a la campaña 'Andanzas de un bordón. La historia continúa', que ha comenzado este mes de agosto y con los que se recupera los bastones en Santiago de Compostela y los envían de vuelta al origen del Camino para que puedan ser reutilizados.

Impulsada por Camino Francés Federación, la iniciativa cuenta con la colaboración de El Camino con Correos y el monasterio de San Martín Pinario.

La iniciativa de intercambio

Según ha subrayado Miguel Pérez, el Monasterio, lugar donde tradicionalmente muchos peregrinos depositan sus bordones al finalizar el Camino, es el que actúa como punto de recogida.

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Allí, Correos recoge los bastones donados y los envía a distintos puntos de inicio de la Ruta Jacobea, donde están disponibles para aquellos que comiencen una nueva peregrinación.

La Federación organiza la redistribución de los bordones a través de los albergues gestionados por las asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Estella, Los Arcos, Navarrete, Burgos y Ponferrada, así como en la Oficina de Atención al Peregrino de Pamplona.

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Además, en la iniciativa 'Andanzas de un bordón' en el momento de entregar el bordón en San Martín Pinario los peregrinos podrán escribir en una tarjeta atada al bastón un breve mensaje dirigido a quien lo reciba en el futuro.

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Con todo, Correos ha recordado que el envío de bordones es uno de los servicios para peregrinos de El Camino con Correos, junto a otros como el Pack Mochila para transportar las mochilas y maletas etapa a etapa, el envío de bicicletas, el envío de maletas y paquetes o la consigna en Santiago de Compostela.