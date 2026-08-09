El hombre fue encontrado a las 15:35 horas por una patrulla del Puesto de Villafranca del Bierzo en una vía pública de Pereje

La esposa del desaparecido alertó a las autoridades al no tener más noticias de él este 8 de agosto

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LeónAgentes de la Guardia Civil y otras unidades han encontrado al peregrino croata de 42 años que se encontraba desde este 8 de agosto desaparecido en León cuando estaba recorriendo un tramo perteneciente al Camino de Santiago.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno de León, la esposa del hombre alertó a las autoridades tras no tener más noticias de su marido. Debía completar la etapa entre las localidades de Astorga y Cruz del Ferro.

La Benemérita inició un dispositivo para localizar cuanto antes al varón, del que se difundió una fotografía para que se le pudiera reconocer por su aspecto físico. Mide 1,80 metros de estatura.

Según el diario 'La Nueva Crónica', el hombre fue encontrado a las 15:35 horas por una patrulla del Puesto de Villafranca del Bierzo en una vía pública de Pereje, localidad perteneciente al término municipal de Trabadelo. Según ha informado la Guardia Civil, se encontraba en buen estado.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudada.