Raquel Noya Lugo, 29 AGO 2026 - 09:06h.

La muestra, organizada por el presidente de la Asociación Española de Coleccionistas de Dragon Ball, se celebrará este sábado en Muralla de Comics

La iniciativa ha despertado el interés de varias generaciones de fans que han agotado las invitaciones superando todas las expectativas

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Lugo se prepara para recibir a varias generaciones de seguidores de Dragon Ball, pero quienes quieran visitar la exposición tendrán que esperar a una próxima oportunidad ya que la convocatoria prevista para este sábado ha conseguido agotar todas las reservas al despertar un enorme interés entre los aficionados de la provincia.

La muestra reunirá más de 60 piezas vinculadas al universo creado por Akira Toriyama y permitirá recorrer la evolución del coleccionismo de la saga en España. El responsable de hacer posible esta exposición es José Pablo Hernández, presidente de la Asociación Española de Coleccionistas de Dragon Ball y uno de los mayores coleccionistas españoles de la serie.

La acogida ha sido tal que la organización ya piensa en repetir la experiencia: “La idea es que se haga una segunda y una tercera convocatoria”, explica Pablo Méndez, propietario de Muralla de Comics, el establecimiento lucense que acogerá la exposición.

De los quioscos de los años 90 a las piezas exclusivas

La exposición propone un viaje por la historia de Dragon Ball y, al mismo tiempo, por la evolución del manga y del coleccionismo en España. El recorrido estará organizado como una línea temporal que permitirá comprobar cómo cambió la forma de consumir y coleccionar la serie a lo largo de las décadas.

Los visitantes podrán encontrar desde productos que marcaron la infancia de muchos aficionados en los años noventa, como cromos, tazas, figuras de goma o las primeras publicaciones en formato grapa, hasta artículos de edición limitada, publicaciones de lujo y material procedente de Japón. También habrá piezas especialmente difíciles de encontrar, entre ellas material original utilizado durante la producción del anime, como cels y dibujos preparatorios.

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Las figuras tendrán también su espacio, aunque los organizadores han decidido mantener parte del contenido en secreto. Habrá una selección de siete piezas y sus protagonistas no se conocerán hasta el recorrido, precisamente para conservar el efecto sorpresa. La colección pertenece a José Pablo Hernández, que además conserva la colección completa de los mangas originales de Dragon Ball.

Una historia que une a padres e hijos

El interés por la muestra demuestra que Dragon Ball continúa traspasando generaciones. Lejos de ser una afición limitada a quienes crecieron con Goku en los años noventa, el público que se ha interesado por la exposición abarca edades muy diferentes: "Nuestro público no tiene edad, esperamos la visita de padres e hijos que lo disfrutan por igual”, señala Pablo Méndez.

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Precisamente ese carácter familiar es uno de los aspectos que más destacan desde Muralla de Comics. La exposición no busca únicamente mostrar objetos de colección, sino también explicar los orígenes de Dragon Ball y cómo llegó a convertirse en un fenómeno del manga en España.

La organización ofrecerá además una charla de aproximadamente media hora a cada uno de los grupos que accedan a la sala, con explicaciones sobre las piezas y la evolución de la saga y de su coleccionismo.

Las reservas se agotaron en apenas unas horas

El interés de los aficionados lucenses quedó patente durante los últimos días. Aunque la entrada era gratuita y las visitas se habían organizado en grupos reducidos de un máximo de ocho personas, las plazas desaparecieron rápidamente.

“Ayer fue una locura, tanto por teléfono como por Instagram agotamos todas las reservas”, cuenta Méndez, que reconoce que la respuesta ha superado las expectativas iniciales.

La exposición se celebrará este sábado 29 en Muralla de Comics, en la Ronda da Muralla, 164, con visitas programadas entre las 12:00 y las 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

Por ahora, quienes no consiguieron plaza tendrán que esperar. El éxito de esta primera convocatoria ha llevado a los organizadores a plantearse nuevas exposiciones para que Goku, Vegeta, el Maestro Mutenroi y todo el universo de Dragon Ball puedan volver a encontrarse con sus seguidores en Lugo.