Raquel Noya Lugo, 27 AGO 2026 - 18:30h.

Policía Local, Seprona, Medio Ambitente y la Protectora de Lugo unieron fuerzas para rescatar a cuatro perros en una casa okupada

“Los animales no tienen ni tres meses y ya tienen cortadas las orejas y el rabo”, lamenta el responsable de la Protectora

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Cuatro perros que vivían en condiciones de abandono, con problemas graves en la piel y mutilaciones en orejas y rabos, ya están a salvo gracias a un operativo conjunto desplegado en una vivienda de la rúa Lavandeira, en Lugo. La coordinación entre la Policía Local, el Seprona, Medio Ambiente y la Protectora de Animales y Plantas de Lugo permitió acceder al inmueble y retirar a los animales sin que se produjeran incidentes.

Para Alberto Losada, presidente de la Protectora lucense, la intervención demuestra la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones y los colectivos animalistas: “Fue una operación conjunta de la Policía Local, Seprona y Medio Ambiente, a quienes les estamos muy agradecidos”, destaca en declaraciones a Informativos Telecinco.

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Cuatro perros en una situación límite

En el interior de la vivienda fueron localizados tres cachorras de apenas dos meses y un perro adulto, todos mestizos. Las pequeñas presentaban importantes afecciones dermatológicas, con pérdida de pelo, costras y un intenso picor compatible con sarna.

Pero había algo más que llamó especialmente la atención de los responsables de la Protectora y los agentes: las mutilaciones: “Los animales no tienen ni tres meses y ya tienen cortadas las orejas y el rabo”, denuncia Losada. Dos de las cachorras presentaban cortes en la punta de la cola y otra tenía una lesión en una de sus orejas. La legislación española prohíbe este tipo de mutilaciones cuando no están justificadas por motivos veterinarios, por lo que los hechos podrían tener consecuencias legales. El cuarto animal, un perro adulto, presentaba también un evidente deterioro físico, con problemas en el pelaje y una importante lesión con costra en una de sus orejas.

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Una intervención preparada durante días

El rescate no fue fruto de una actuación improvisada. Según miembros del operativo, fueron necesarios más de diez días de gestiones y coordinación entre las entidades implicadas hasta poder ejecutar la intervención con las garantías legales necesarias.

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Finalmente, los agentes y los responsables de protección animal pudieron acceder al inmueble y sacar a los cuatro perros: “No se opusieron a que las autoridades accedieran al interior de la vivienda y se pudieron rescatar a los cuatro animales”, celebra Losada, que apunta que hubiera complicado mucho el rescate si pusieran dificultades ya que se habría necesitado una orden judicial “y en agosto es más difícil tramitar este tipo de casos”. Una vez fuera, los animales fueron trasladados al Hospital Veterinario Universitario Rof Codina, donde quedaron bajo supervisión veterinaria para valorar su estado y comenzar los tratamientos necesarios.

La Protectora no quiere que vuelvan a la vivienda

Los cuatro perros permanecen ahora bajo tutela cautelar de la Protectora mientras avanzan las diligencias. Uno de los aspectos que puede resultar determinante es en referencia a su identificación. Según ha manifestado, las tres cachorras no tenían chip y la legislación no obliga a tenerlas identificadas a edades tan tempranas pero el perro adulto sí estaba obligado y no estaba correctamente identificado, algo que “es delito y juega en su contra si pretenden recuperar a los animales”, señala Losada, quien añade tajantemente: “No queremos que se los devuelvan”. Las autoridades deberán determinar ahora las posibles responsabilidades de los ocupantes del inmueble y si los hechos son constitutivos de un delito de maltrato o abandono animal.

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Pese a las condiciones en las que fueron encontrados, en la Protectora confían en que los cuatro perros puedan recuperarse y encontrar pronto una familia. Losada considera especialmente favorable que las tres hembras sean todavía muy jóvenes. A su juicio, por su edad todavía no habrían desarrollado problemas de conducta o traumas difíciles de revertir.

También confía en la recuperación del adulto, al que describe como un animal especialmente dócil. Y hay otro motivo para el optimismo: “No van a tener problemas de adopción porque son preciosos”, asegura.