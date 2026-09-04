Raquel Noya A Coruña, 04 SEP 2026 - 05:30h.

La convocatoria está dirigida a alumnos de 4º de ESO y reserva un total de 90 plazas para estudiantes de Galicia

Las ayudas se pueden solicitar hasta el 23 de septiembre y cubren alojamiento, manutención, escolarización, viajes y seguro médico

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Estudiar un curso de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos con los principales gastos pagados es una posibilidad al alcance de 500 estudiantes españoles. La Fundación Amancio Ortega ha abierto el plazo para solicitar las becas de su programa para el curso 2027-2028.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que actualmente cursan 4º de ESO en centros educativos de España y reserva 90 de las 500 plazas para alumnos de Galicia. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 23 de septiembre a través de la página web becas.faortega.org.

¿Qué cubre la beca?

La ayuda permite al estudiante pasar un curso escolar completo en Norteamérica y cubre los principales gastos derivados de la estancia. Entre ellos están el alojamiento y la manutención con una familia local de acogida, la escolarización en el centro de destino, los viajes, el seguro médico y de accidentes y la formación previa antes de comenzar el curso. El programa también ofrece acompañamiento y apoyo durante toda la estancia, con el objetivo de facilitar la adaptación del estudiante a su nueva vida académica y familiar.

Los estudiantes seleccionados tendrán la oportunidad de incorporarse durante un año al sistema educativo de Canadá o Estados Unidos, convivir con una familia de acogida y mejorar su dominio del inglés mientras continúan sus estudios. La convocatoria forma parte de un programa que busca facilitar a estudiantes de 4º de ESO una experiencia académica y personal internacional antes de continuar su formación.

¿Cuándo y dónde se puede solicitar?

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 23 de septiembre. La solicitud debe realizarse de forma telemática a través de la plataforma del Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega. La entidad dispone además de un correo electrónico (info@becas.faortega.org) y de un teléfono de atención gratuito (900 103 651) para resolver las dudas de los candidatos y sus familias.