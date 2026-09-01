El Gobierno ha aumentado la cuantía de las becas destinadas a los estudiantes universitarios

Becas MEC para el curso 2026-2027: estudios que cubren, plazos y cómo solicitarlas paso a paso

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Miles de estudiantes universitarios optan este curso 2026-2027 al sistema de becas del Ministerio de Educación que año se ha visto incrementado en su montante total a casi 2.600 millones de euros. Con los plazos ya finalizados desde el 19 de mayo, ahora solo queda estar pendiente de la resolución oficial, pero no está de más conocer los estudios, requisitos y cuantías con las que el Estado intenta apoyar económicamente quienes más lo necesitan.

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El programa de becas de este año ha incorporado algunas novedades y varios cambios significativos:

Actualización de los umbrales de patrimonio , que suben de media un 10 %, aunque los umbrales de renta se mantienen.

, que suben de media un 10 %, aunque los umbrales de renta se mantienen. Becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial (48-59 créditos) podrán recibir parte de l a beca de renta y parte de la beca de residencia , 350 euros por cada una.

, 350 euros por cada una. Alumnado con discapacidad entre el 25 % y el 64 % se adapta la carga lectiva exigida . Se considerará matrícula completa con 45 créditos, en lugar de los 60 habituales.

. Se considerará matrícula completa con 45 créditos, en lugar de los 60 habituales. Estudiantes de Ceuta y Melilla que se desplazan a la Península: la ayuda adicional por desplazamiento se duplica, pasando de 444 a 888 euros, equiparándose a la de los estudiantes insulares.

Para qué estudios universitarios se puede solicitar beca

La convocatoria incluye las siguientes enseñanzas:

Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años , impartido por universidades públicas.

, impartido por universidades públicas. Títulos oficiales de grado y máster , incluidos:

, incluidos: Estudios en centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil.

Créditos complementarios necesarios para acceder u obtener el título de grado o máster.

Enseñanzas artísticas superiores.

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Quedan fuera de la convocatoria:

Estudios de doctorado.

Estudios de especialización.

Títulos propios de las universidades.

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Cómo se calcula la beca universitaria

La beca se compone de dos partes: cuantías fijas y cuantía variable. La suma final depende de los requisitos económicos y académicos del estudiante.

Cuantías fijas

Las cuantías fijas de las becas universitarias para el curso 2026-2027 incluyen varios componentes que se suman entre sí siempre que el estudiante cumpla los requisitos generales, económicos y académicos.

La beca matrícula cubre el importe de los créditos matriculados por primera vez, según el precio oficial fijado para el curso 2026/2027 y únicamente para los créditos mínimos necesarios para obtener la titulación.

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A esta ayuda se añade la cuantía fija por renta familiar, que asciende a 1.700 euros, y la cuantía por cambio de residencia durante el curso, fijada en 2.700 euros para quienes deben vivir fuera de su domicilio habitual para estudiar.

Además, existe una ayuda por excelencia académica, que oscila entre 50 y 125 euros en función de la nota media. En el caso de estudiantes de universidades privadas, la beca matrícula cubre únicamente el precio establecido por la comunidad autónoma para ese título o uno equivalente en una universidad pública.

Cuantía variable

Una vez asignadas las cuantías fijas, el Ministerio reparte el presupuesto restante mediante una fórmula que pondera:

La nota media del expediente.

La renta per cápita familiar.

La cuantía variable mínima es de 60 euros en estos casos: