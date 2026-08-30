Becas MEC para el curso 2026-2027: estudios que cubren, plazos y cómo solicitarlas paso a paso

Los plazos para solicitar becas del Ministerio de Educación son diferentes dependiendo del tipo de estudios

Se acaba el plazo para pedir las ayudas para estudiantes con discapacidad para el curso 2026-2027 en España

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Los plazos para solicitar becas y ayudas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el curso 2026/2027 tienen fechas diferentes dependiendo de los estudios y modalidades a los que se opte. Así, en el caso de las ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la fecha llega hasta el 10 de septiembre, mientras que las destinadas a los de FP, Bachillerato y otros estudios no universitarios, así como de Universidad y Enseñanzas Artísticas Superiores, finalizó el pasado 19 de mayo. Por eso, familias y estudiantes deben estar atentos a las fechas para no perder esta oportunidad, ya que toda la tramitación se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica del ministerio.

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En el curso 2024-2025, los ministerio de Educación y Ciencia destinaron 2.565.305.000 euros a becas y ayudas, un 5% más que el curso anterior. Esta cifra representa el 64,3% del total nacional, que asciende a 3.991.577.000 euros financiados por todas las administraciones educativas.

Estas becas abarcan desde enseñanzas postobligatorias no universitarias hasta estudios universitarios de grado y máster. A continuación se detallan los estudios incluidos, los plazos y una guía paso a paso para completar la solicitud correctamente, según la información oficial del Ministerio de Educación.

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Qué estudios pueden solicitar beca del Ministerio de Educación:

Enseñanzas no universitarias (curso 2026/2027). El Ministerio permite solicitar beca para los siguientes estudios:

El Ministerio permite solicitar beca para los siguientes estudios: Bachillerato.

Cursos de acceso y preparación para pruebas de acceso a Formación Profesional, así como cursos específicos para acceder a ciclos de grado medio y superior impartidos en centros públicos y privados concertados.

Formación Profesional de grado medio y superior.

Enseñanzas artísticas profesionales.

Enseñanzas de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad a distancia.

Enseñanzas deportivas.

Estudios religiosos superiores.

Formación Profesional de Grado Básico.

Enseñanzas universitarias (curso 2026/2027). También pueden solicitarse becas para:

También pueden solicitarse becas para: Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años impartido por universidades públicas.

Enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster, incluidos los estudios en centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil.

Créditos complementarios o complementos de formación necesarios para acceder u obtener el título de grado o máster.

Enseñanzas artísticas superiores.

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Plazo de solicitud

Como comentábamos más arriba, los plazos son diferentes, por lo que hay que estar muy pendientes a las convocatorias. De forma que, las ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la fecha llega hasta el 10 de septiembre, mientras que las destinadas a los de FP, Bachillerato y otros estudios no universitarios, así como de Universidad y Enseñanzas Artísticas Superiores, finalizó el pasado 19 de mayo.

Por su parte, las ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo seguirán abiertas hasta el 10 de septiembre de 2026.

Es imprescindible presentar la solicitud dentro de este plazo. Las solicitudes que queden en estado borrador no serán válidas.

Cómo solicitar la beca

El Ministerio de Educación detalla el procedimiento en su sede electrónica. Estos son los pasos que deben seguirse:

Acceder a la sede electrónica

Toda la tramitación se realiza online. El estudiante debe entrar en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y seguir las instrucciones para cumplimentar y presentar la solicitud telemática.

Registrarse

Para iniciar el proceso es necesario disponer de un usuario y contraseña.

Si el estudiante ya se registró previamente para cualquier trámite del ministerio, puede usar la misma cuenta.

Si nunca lo ha hecho, debe seleccionar la opción "Regístrese" y crear una cuenta.

Existen dos formas de acceder a la solicitud:

Con Cl@ve o certificado electrónico.

Con el usuario y contraseña registrados en la sede electrónica.

Rellenar el formulario

Una vez dentro de la aplicación, el estudiante debe completar el formulario online.

El ministerio recomienda:

Leer con atención las instrucciones del formulario.

Rellenar todos los campos solicitados.

Presentar la solicitud siguiendo los pasos indicados.

En esta fase no se solicita documentación adicional, ya que las unidades de becas consultarán directamente los datos necesarios para comprobar los requisitos. Solo en casos específicos se pedirá algún documento concreto.

Presentar la solicitud y obtener el justificante

Es fundamental asegurarse de que la aplicación genera un justificante de presentación. Si la solicitud queda en estado borrador, no será válida y no podrá tramitarse.

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Dónde acudir si hay dudas

El Ministerio de Educación ofrece dos vías de atención: