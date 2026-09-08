Raquel Noya A Coruña, 08 SEP 2026 - 13:55h.

La Asociación Grupo CompostELA ha iniciado en Melide las etapas coruñesas de su peregrinación hacia Santiago

Agentes de la Guardia Civil los han acompañado durante todo el recorrido para salvar las barreras existentes

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Hacer el Camino de Santiago puede ser un reto para cualquier peregrino, sin embargo, para una persona con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cada tramo puede convertirse además en una prueba de obstáculos que muchas veces pasan desapercibidos. Por eso, un grupo de 80 personas ha vuelto a ponerse en marcha, un año más, para recorrer el Camino y convertir cada etapa en una llamada de atención sobre las dificultades que afrontan quienes conviven con esta enfermedad.

La iniciativa, organizada por la Asociación Grupo CompostELA, ha comenzado este martes en Melide, desde donde el grupo afrontará las etapas coruñesas de su peregrinación hasta Santiago de Compostela.

Entre los participantes hay personas afectadas por ELA, pacientes con otras enfermedades degenerativas, familiares, acompañantes y cuidadores. Todos comparten el objetivo de dar visibilidad a una enfermedad que avanza progresivamente y que condiciona tanto la autonomía de quienes la padecen como la vida de las personas que se encargan de sus cuidados.

Un Camino para mostrar lo que no se ve de la enfermedad

La peregrinación pretende ir más allá del reto deportivo o espiritual asociado normalmente al Camino de Santiago. Sus participantes quieren utilizar el recorrido para mostrar las barreras que encuentran a diario las personas con enfermedades neurodegenerativas.

La ELA afecta progresivamente a las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios. Con el avance de la enfermedad, acciones tan habituales como caminar, desplazarse o superar determinados obstáculos pueden convertirse en dificultades importantes.

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El Camino permite poner esas situaciones frente a los ojos de quienes recorren sus senderos y de las personas que viven en las localidades por las que pasa la peregrinación.

Dispositivo de apoyo

El grupo está acompañado, durante todo el recorrido por la Guardia Civil, que prestará apoyo especialmente en aquellos puntos del Camino que presenten mayores dificultades para los participantes.

El dispositivo contará, además, con agentes de Seguridad Ciudadana, la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y el Escuadrón de Caballería.

Su misión será acompañar al grupo, facilitar su paso por los tramos más complicados y contribuir a garantizar su seguridad durante las diferentes etapas.