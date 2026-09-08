Raquel Noya A Coruña, 08 SEP 2026 - 04:30h.

El equipo, impulsado por el celador Carlos Carballido, completó los 42 kilómetros de la maratón francesa y no descarta volver a participar el próximo año

El grupo quiso afrontar el reto deportivo en un homenaje a los pacientes que luchan contra el cáncer, a los que no lo superaron y a sus familias

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Nueve trabajadores del Centro Oncológico de A Coruña se desplazaron este sábado hasta Francia para participar en la Maratón de Médoc, una carrera de unos 43 kilómetros que decidieron afrontar juntos para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer, apoyar a los pacientes y reivindicar la importancia de la solidaridad y el acompañamiento durante la enfermedad. El equipo, formado por profesionales de diferentes áreas del centro sanitario y promovido por el celador Carlos Carballido Martín, convirtió así un desafío deportivo en una iniciativa de carácter solidario.

La aventura comenzó meses atrás, cuando varios compañeros del hospital se propusieron participar en esta peculiar prueba francesa. Para algunos de ellos, el reto suponía enfrentarse por primera vez a una distancia de más de 42 kilómetros, así que la preparación exigió semanas de entrenamiento para cruzar la meta en una carrera que, como comprobaron después, resultó especialmente exigente.

“Fue muy dura, la verdad”, reconoce Carlos Carballido a Informativos Telecinco. Aun así, el ambiente que rodea a la prueba permitió al grupo seguir adelante: “Con la espectacular organización y la animación de toda la gente de Médoc, que se involucra totalmente, conseguimos terminarla”.

El resultado fue un éxito, aunque no todos consiguieron traspasar la línea de meta. De los nueve trabajadores del centro que finalmente participaron, cinco consiguieron completar el recorrido, entre ellos las tres mujeres del equipo: “Tres de tres en chicas”, destaca Carlos.

El objetivo, sin embargo, iba mucho más allá de cruzar la línea de meta, que para el grupo era casi lo menos importante. Los trabajadores querían aprovechar la repercusión de la carrera para poner el foco en las personas que conviven con un diagnóstico de cáncer, así como en quienes han superado la enfermedad y en quienes ya no están.

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Un reto que nació entre compañeros

La iniciativa surgió dentro del propio centro sanitario. Profesionales con puestos y responsabilidades diferentes decidieron formar un equipo y afrontar juntos un desafío que, desde el principio, estuvo vinculado a su experiencia cotidiana en un hospital oncológico.

Carlos Carballido Martín, celador y organizador de la iniciativa, fue uno de los principales impulsores del proyecto. La propuesta fue ganando participantes hasta reunir a un grupo dispuesto a entrenar durante semanas para enfrentarse a una distancia que para muchos era completamente nueva.

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Tras completar la prueba, las sensaciones entre los participantes son diversas. “Algunos no quieren volver a ver unas zapatillas en su vida”, bromea Carlos. Él, sin embargo, cree que la experiencia puede repetirse: “Yo creo que la mayoría vamos a repetir”.

Y la intención del organizador va incluso más allá de volver a correr: “Estaría bien que se convirtiera en algo tradicional para el aspecto social del hospital y la fundación”, apunta, con la idea de darle continuidad al reto.

Una carrera de 43 kilómetros con un mensaje solidario

La elección de la Maratón de Médoc no fue casual. Además de su exigente recorrido, la prueba francesa destaca por su carácter festivo y por los disfraces con los que muchos participantes afrontan la carrera.

Los trabajadores del Oncológico coruñés se sumaron a esa tradición y recorrieron los kilómetros caracterizados, convirtiendo su participación en una forma de llamar la atención sobre la causa que habían decidido defender.

Carlos define Médoc como “un maratón increíble, duro y divertido” y una experiencia que merece la pena pese al esfuerzo: “Es el más largo del mundo, pero merece mucho la pena por la diversión, la gastronomía y los paisajes”.

Su mensaje estaba dirigido a todas las personas afectadas por el cáncer: “Corremos por todos los pacientes que luchan contra el cáncer, por quienes lo han superado y por quienes siempre seguirán presentes en nuestros corazones”.

También quisieron reivindicar la importancia de la unión frente a la enfermedad: “Queremos impulsar la solidaridad, juntos marcamos el gol de la esperanza” y “Esta enfermedad la paramos entre todos”… son algunos de los mensajes que transmitieron en redes para promocionar la iniciativa.

Así se presentaron en YouTube

Para presentar el proyecto y darse a conocer, fueron apareciendo uno a uno en YouTube caracterizados como personajes de Campeones, la serie japonesa conocida en España como Oliver y Benji. Cada integrante adoptó un personaje y utilizó esas presentaciones para explicar el propósito del reto y poner rostro a un equipo que quería unir deporte y solidaridad.

Isabel Bello Gómez, administrativa de recepción de radioterapia, y Julieta Dorado Candal, técnica en radioterapia, se caracterizaron como las gemelas Derrick. El organizador de la iniciativa, Carlos Carballido Martín, asumió el papel de Benji Price, mientras que el también celador Daniel Chamorro se convirtió en Bruce Harper.

Precisamente este último resumía una de las ideas que vertebran el proyecto: “Los secundarios también somos importantes en esta lucha”.Los vídeos fueron realizados de forma desinteresada por Álex Capape Studios, una colaboración que Carlos quiso destacar expresamente: “Eso tenemos que agradecérselo a él, que los hizo desinteresadamente”.