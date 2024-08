Gisela comparte su realidad tras el postparto y las redes aplauden sus palabras: "No me veo, no me gusto"

En un mensaje que ha acompañado de dos instantáneas, la cantante se ha sincerado: “La verdad que para estar en el post parto, no dormir dos horas seguidas desde hace casi un año, un bebé que no acaba de encontrarse bien y tirar proyectos adelante no estoy tan mal …”.

Gisela ha continuado su mensaje confesando que su “cuerpo ha sufrido una transformación enorme” y, como consecuencia, “no me veo, no me gusto”.