Las claves del divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck: una fecha y una promesa incumplida

Una fuente cercana a las estrellas de Hollywood ha señalado al Daily Mail: "Ella esperó hasta el segundo aniversario porque quería hacerle daño, pero a él no le dolió. Ya no están juntos desde hace mucho tiempo y en el fondo ella lo sabe. Él le permitió tener esto para que no pareciera la villana".

Tal y como ha informado el portal TMZ, Lopez no ha incluido ningún detalle de un acuerdo prenupcial en su petición de divorcio, y según diversas fuentes, no existe ninguno.

"Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella sólo necesita cuidar de sí misma", ha desvelado la fuente.

Cuando Affleck y Lopez se juraron amor eterno, el actor le hizo una promesa , y para que no se olvidara de ella, se la escribió en su anillo de compromiso . Una promesa que ahora no se ha cumplido después de su separación.

El mensaje era el siguiente: "Not going anywhere", es decir, "No voy a ir a ninguna parte". Unas palabras, que tal y como desveló JLo, el protagonista de Batman usaba al principio de su relación.